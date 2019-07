IT Capitolo 2 durerà quasi 3 ore, ci sarà anche una Director’s Cut!

IT Capitolo 2 sarà colossale: durerà quasi tre ore e verrà racchiuso insieme al primo film in una director's cut.

Manca sempre meno all’arrivo di IT – Capitolo 2 nelle sale, e sono sempre di più i dettagli di cui veniamo a conoscenza riguardo il secondo film di Andy Muschietti ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King.

Dopo aver scoperto che la seconda parte della storia cominciata nel 2017 (e che ha incassato oltre 700 milioni di dollari contro i 35 di budget) avrà una valutazione rated R per “violenza disturbante e scene di sesso crude ed esplicite”, ora è stato reso noto anche il minutaggio ufficiale del capitolo finale: si tratta di 2 ore e 45 minuti. Così Muschietti commenta la scelta: “Quando stai scrivendo la sceneggiatura e gettando le basi per costruire la storia… il film tende a diventare molto diverso dal prodotto finito. Perché all’inizio tutto ti sembra fondamentale ai fini della storia che vuoi raccontare, ma, man mano che prosegui, quando ti ritrovi con un girato di oltre quattro ore e capisci che puoi fare meno di alcuni passaggi lasciando perfettamente intatta la struttura della trama, allora qualcosa la tagli. Non puoi portare nei cinema un film lungo quattro ore, a prescindere dal contenuto rischi di annoiare il pubblico, che davanti una durata simile può legittimamente stancarsi. Così siamo arrivati ad avere un film della durata di quasi tre ore, dal ritmo costante e sostenuto. Chi lo ha visto non si è lamentato, ha detto che andava bene.”

Tuttavia se siete curiosi di scoprire tutto il girato che non arriverà in sala potreste essere accontentati. Muschietti sottolinea che le scene mancanti al cinema arriveranno direttamente nell’edizione home-video, grazie ad un’esclusiva Director’s Cut: “Abbiamo in serbo per voi alcune sequenze fantastiche che non sono finite nel montaggio finale cinematografico. Abbiamo dovuto fare delle scelte, quindi quelle che mancheranno nella versione in uscita nelle sale, le riproporremo in un’edizione dedicata più avanti, quelle scene meritano di essere viste dal pubblico.”

Tra le persone che hanno avuto modo di vedere il cut cinematografico del film c’è anche l’autore del romanzo originale, Stephen King, che si è limitato a dire: “IT – Capitolo 2 è epico.”