IT capitolo 2: ecco il nuovo spaventoso trailer finale!

Finalmente ci siamo, il trailer del secondo capitolo di IT è arrivato. Dopo il grande successo riscontrato con IT del 2017, a breve tornerà il pagliaccio più spaventoso di sempre. La pellicola cinematografica è ispirata al romanzo del grande Stephen King e proprio in queste ore è stato presentato dalla Warner Bros l’ultimo spaventoso teaser trailer.

Il terrificante clown Pennywise, è tornato dopo 27 anni nella cittadina di Derry con l’intento di rapire e uccidere i bambini. Dunque, nel frattempo, i protagonisti delle orribili vicende hanno cercato di dimenticare quanto accaduto nella loro infanzia. Del gruppo, solo Mike ricorda ancora tutto. Così erano cominciate le vicende della pellicola del 2017 ma ora, il gruppo di amici deve affrontare l’ultima battaglia contro il malefico Pennywise.

In IT: Capitolo 2 vedremo come si evolveranno i fatti e vedendo le anticipazione del teaser trailer del nuovo film, per Mike e gli altri componenti del Club dei Perdenti non sarà facile affrontare nuovamente IT. Infatti i protagonisti verranno chiamati per l’ennesima volta da Mike il quale, a causa della scomparsa di alcune persone sospetta il ritorno del terrificante pagliaccio. Dunque, Mike e i suoi vecchi amici si ritroveranno a fare i conti con Pennywise e con il ritorno delle loro paure.

Con l’uscita di questo film si chiuderà il capitolo dedicato ai film ispirati al romanzo di Stephen King del 1986. Il regista sarà Andy Muschietti mentre del cast faranno parte Bill Skarsgård che interpreterà Pennywise e James McAvoy che sarà Bill Denbrough ormai adulto. Ci saranno anche Jessica Chastain nei panni di Beverly, Isaiah Mustafa che sarà Mike, Jay Ryan interpreterà di Ben, Bill Hader sarà Ritchie, Jay Ransone interpreterà Eddie e Andy Bean sarà invece Stan. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre 2019.