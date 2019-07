IT Capitolo 2, rating R in USA: violenza e sesso esplicito

A quanto pare, l'adattamento cinematografico del regista Andy Muschietti, basato sul romanzo di Stephen King, negli Stati Uniti ha ottenuto il rating R.

A meno di due mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche italiane, a quanto pare, l’adattamento cinematografico del regista Andy Muschietti basato sul romanzo di Stephen King, negli Stati Uniti ha ottenuto il rating R. Dunque, IT- Capitolo 2 sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

Infatti il sequel del primo capitolo dedicato al pagliaccio assassino è caratterizzato da una “violenza disturbante e scene di sesso crude ed esplicite”. Non è una novità considerando il fatto che anche la pellicola cinematografica del 2017 era stata sottoposta a rating R a causa però di una “violenza/horror, immagini sanguinose e per il linguaggio“. A confermare la notizia della censura per IT – Capitolo 2, è stato Exibithor Relations Co. attraverso un post, per alcuni punti di vista anche ironico, su Twitter:

“IT è stato classificato R è per i contenuti violenti, le immagini sanguinolente, il linguaggio pervasivo e alcune scene sessuali esplicite… e continua a rendere i pagliacci le creature più spaventose della tradizione moderna, superando i vampiri, gli zombi e gli imitatori di Donald Trump”.

WB's IT: CHAPTER II is rated R for disturbing violent content and bloody images throughout, pervasive language, and some crude sexual material…and continuing to make clowns the scariest creatures in modern lore, surpassing vampires, zombies and Donald Trump impersonators. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) July 23, 2019

Visto il trailer presentato nel corso del passato Comic Con di San Diego, in merito alla nuova pellicola cinematografica basata sul romanzo di Stephen King, era prevedibile l’arrivo del rating R. Da quel poco che è stato possibile vedere, non mancano di certo le scene violente e i “litri di sangue”. In ogni caso, ricordiamo che nel cast troveremo Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustaf, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean. In oltre ci saranno anche Jaeden Martell, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor.

Dunque, cosa ne pensate di questa censura nei confronti del nuovo fil dedicato al terrificante Pennywise e al Club dei Perdenti?