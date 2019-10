IT – Pennywise: gadget fra magliette, Funko POP e tazze

IT gadget. Magliette, Funko POP, tazze e portachiavi dedicati a Pennywise ed alla pellicola tratta dal romanzo di Stephen King

IT Capitolo 2 è uscito al cinema ed il pagliaccio più inquietante e noto del mondo dell’horror è tornato a “tormentare” i sonni degli amanti dei romanzi di Stephen King grazie alla pellicola diretta da Andy Muschietti. Insieme ai Perdenti ed alle loro avventure nel tentativo di eliminare il malefico Pennywise sono tornati sul mercato gadget ed accessori di ogni tipo che non possono mancare nella casa di un vero appassionato e collezionista di oggetti legati ad IT.

Se siete dei fan di IT sicuramente questo è il momento migliore per fare incetta di prodotti legati a questo marchio. Sul mercato è disponibile una quantità incedibile di materiale grazie al quale potrete assicurarvi di avere sempre con voi qualche elemento della nuova trasposizione sul grande schermo di uno dei libri Horror più noti di sempre.

IT: i Libri

Se si parla di IT non si può non parlare del romanzo e dei libri ad esso associati. Sia che lo abbiate già letto sia che abbiate visto solo la trasposizione su grande schermo avere in casa il “tomo” originale è sempre una buona cosa! Sono disponibili varie edizioni del romanzo aggiornate nelle cover alla nuova iconografia del film oltre a spettacolari volumi dedicati proprio alla pellicola riportanti inquietanti ed interessanti artwork, sketches e storyboards.

I libri di IT sono disponibili su Amazon a questi link:

T-Shirt

Il vero fan sfoggia con baldanza ed orgoglio il suo “credo” indossando dell’abbigliamento a tema! E le magliette sono il più classico fra i capi di vestiario da acquistare ed utilizzare in ogni stagione ed ogni occasione. Fra la moltitudine di proposte abbiamo selezionato due t-shirt che trasmettono il giusto feeling della pellicola di IT. La prima caratterizzata da una grafica degna degli anni ’80 che riporta uno dei momenti più iconici della storia.. la “mitica” barchetta di carta, mentre la seconda molto “semplicemente” terrorizza con un bel primo piano di Pennywise che dall’oscurità emerge minaccioso!

Le magliette di IT sono disponibili su EMP a questi link:

Funko POP!

Non esiste pellicola o personaggio di successo che non abbia un suo Funko POP! dedicato. Ed ovviamente per un per una pellicola di spessore come IT ed un personaggio iconico come Pennywise non poteva mancare una serie completa di figure in grado di accontentare tutti i fan del malefico pagliaccio. Fra le varie statuine in vinile disponibili ne abbiamo selezionate due da avere assolutamente: quella con il palloncino rosso e quella con il coltellaccio pronto all’uso!

I Funko POP! di IT sono disponibili su EMP a questi link:

Tazze e MUG

Cosa c’e’ di meglio che alzarsi la mattina e fare colazione con una bella MUG a tema IT? O bere una camomilla per conciliare il sonno mentre un “pagliaccio assassino” ci fissa sorridendo dalla nostra bella tazza fumante? Se anche voi volete provare l’ebrezza di inzuppare i biscotti mentre appare dal nulla Pennywise non potete non avere in casa la tazza “termosensibile” che lentamente mostra il ghigno assassino della malefica creatura. Se invece siete dei tradizionalisti una bella MUG bianca dal design pulito e con l’IT originale ed inquietante del 1990 può fare al caso vostro

Le tazze di IT sono disponibili su EMP a questi link:

Portachiavi

Uno dei gadget più utili di sempre: il portachiavi. Che lo si usi per quelle della macchina o per le chiavi di casa è uno degli accessori “indispensabili” da avere a disposizione! E perché non prenderne uno a tema IT? Fra i moltissimi a disposizione il nostro occhio è caduto sull’immancabile palloncino rosso e quello dedicato aegli eroi del film: gli appartenenti al “club dei perdenti”.

I portachiavi di IT sono disponibili su EMP a questi link: