It’s a Wonderful World: Corruzione & Ascesa in arrivo il 15 gennaio

E’ in arrivo It’s a Wonderful World: Corruzione & Ascesa, la seconda espansione per il draft game di successo per Studio Supernova.

L’ultima espansione del best seller It’s a Wonderful World comprende un intero nuovo set di carte, da mescolare a quelle del set base. L’originale mix di Carte Sviluppo del mazzo base di IWW e di carte dell’espansione Corruzione & Ascesa introdurranno i giocatori a nuove dinamiche di gioco, principalmente attraverso i meccanismi di punteggio per accoppiata e corruzione.

Nuove regole, nuove combo e una campagna tutta nuova ricca di scenari per la modalità solitario. La scatola contiene, oltre ai nuovi set di carte, una secret box con un’altra campagna legacy, nuovi e migliorati componenti di gioco anche per il set base (come il segnapunti cancellabile e riutilizzabile), oltre a numerosi nuovi cubi per le risorse e pedine. Inoltre, questa nuova box consentirà di arrivare a giocare fino a ben sette giocatori.

E’ inoltre confermata la data di uscita di The King is Dead per il 2 Aprile 2021 e di Spicy per il 5 Marzo 2021.

Dalla mente di Peer Sylvester, già autore del best seller La Spedizione Perduta, nasce The King is Dead, una nuova avventura in un’ambientazione medievale, che aggiorna l’appassionante e ormai leggendario gioco di intrighi politici con una nuova grafica, le fantastiche illustrazioni di Benoit Billion e un’innovativa versione asimmetrica per le partite in modalità avanzata.

Per quanto riguarda Spicy, invece, si tratta di un gioco di carte e di bluff per 2-6 giocatori perfetto per le serate in famiglia o tra amici. I giocatori potranno giocare le carte coperte, in modo da poter barare sulle varie spezie e sul loro valore. Ma non è finita qui, perché in questo brillante gioco, sarà sempre possibile giocare una carta che è almeno per metà vera.

