Sabato 4 marzo si terrà presso laFeltrinelli di corso Buenos Aires a Milano un evento speciale chiamato It’s Manga Time, facente parte di Fantasyland, un’iniziativa ideata dalle Librerie Feltrinelli per esplorare i mondi fantastici, che ospiterà una serie di appuntamenti fino al 9 aprile in collaborazione con Lucca Comics and Games.

Il 4 marzo, alle ore 11:30, prende il via una masterclass dal titolo Manga: la nona arte del Giappone tenuta da Asuka Ozumi, traduttrice e docente per Feltrinelli Education di un corso sui manga e l’editoria, che condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso il vasto mondo del fumetto giapponese: dallo spokon al gekiga, dall’horror ai drammi storici.

In seguito, alle 15:30, ci sarà un laboratorio di doppiaggio con Emanuela Pacotto e Renato Novara, note voci di One Piece, Pokémon e Dragonball, che terranno un incontro sul mondo degli anime. Infine, alle 18:30, Bao Publishing e Gastronomia Yamamoto organizzano un laboratorio ispirato a La Taverna di Mezzanotte. Tokyo Stories, il manga di Abe Yaro da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories. Il laboratorio esplorerà le curiosità e le differenze culturali legate al mondo della cucina orientale.

L’intera giornata sarà dunque dedicata al fumetto giapponese e celebrerà l’inaugurazione del nuovo spazio Manga Lounge all’interno della libreria.

La nuova Manga Lounge all’interno della Feltrinelli di corso Buenos Aires a Milano occupa una superficie di 40 metri quadrati ed è decorata con una serie di produzioni artistiche realizzate appositamente dall’Accademia Europea di Manga. Le pareti della Lounge sono infatti arredate con illustrazioni che riproducono le tipiche ambientazioni nipponiche. All’interno della Lounge trovano posto anche le famose macchinette Gashapon (che distribuiscono mini action figure), e tanti Funko Pop. Inoltre, la Lounge offre una vasta selezione di manga, con oltre 3.500 titoli che vedono protagonisti ad esempio grandi classici come Dragonball, My Hero Accademia e One Piece.