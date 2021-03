J-POP Manga: 10 nuovi titoli per i suoi primi 15 anni e debutto su Twitch

J-POP Manga festeggia i suoi primi 15 anni debuttando su Twitch, la nuova casa digitale di Edizioni BD e J-POP Manga. Durante il corso della Quinceanera Marco Schiavone, Georgia Cocchi Pontalti e Jacopo Costa Buranelli hanno fatto gli onori di casa, accogliendo amici e collaboratori della casa editrice e “regalando” a sorpresa 10 nuovi titoli che usciranno nel 2021 tra cui Le Rose di Versailles Extra, Mission: Yozakura Family, 86, Shadows House e l’attesissimo webtoon Coreano, BJ Alex. Ecco tutti gli annunci di J-POP Manga.

86 – Eighty-Six

Di Asato Asato e Motoki Yoshihara

Uscita prevista: maggio

Numeri volumi: 2 – in corso

La Repubblica di San Magnolia è una nazione unita sotto una bandiera dai cinque colori, con un governo solido e dedito al mantenimento del benessere dei suoi orgogliosi cittadini. Da 9 anni questo paese è in guerra con il suo vicino, l’Impero Giad, che dispone di un’avanzata tecnologia bellica consistente in una serie di droidi militari auto-guidati chiamati Legion. In risposta alla minaccia, la Repubblica innalza un muro difensivo attorno ai suoi 85 distretti e respinge l’attacco nemico utilizzando i Juggernaut, comandati a distanza dagli Handler, strateghi militari localizzati nel centro di comando della capitale.

Ufficialmente la Repubblica ottiene vittorie senza perdite ma la verità è ben diversa… ogni Juggernaut è infatti pilotato dai cittadini abbandonati nell’86esimo distretto: i Colorata, una minoranza discriminata e perseguitata dal governo in mano alla maggioranza Alba. Abbandonati fuori dalle mura e obbligati a battersi per la difesa della Repubblica che non li considera neanche umani, Shin “The Undertaker” e i suoi compagni d’arme dovranno affidarsi alla guida della giovane Handler, Lena Milìzé, appartenente ad una casata nobiliare degli Alba. Riusciranno i due comandanti a cambiare le sorti della guerra e a far cessare le discriminazioni del governo di San Magnolia?!

Shadows House

Di Somato

Uscita prevista: aprile

Numeri volumi: 6 volumi – in corso

Emilico è una giovane e allegra bambola vivente, assistente personale della nobile Kate Shadow. Quest’ultima è una delle regali ombre senza volto che vivono in una vasta villa, in cui le bambole viventi, come Emilico, trascorrono gran parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa all’infinito dai loro misteriosi padroni.

Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno lei e Kate, mentre diventano profondamente coinvolte nei meccanismi interni della società delle ombre?

Le Rose di Versailles Extra

Di Riyoko Ikeda

Uscita prevista: estate

La mitica avventura di Oscar e degli altri protagonisti della Versailles di Riyoko Ikeda continua e si completa in questo nuovo indispensabile cofanetto della Lady Oscar Collection!

Dopo aver concluso nel 1973 la saga portante, dal 1984 al 2018 la Ikeda è tornata in più occasioni a narrare nuove storie delle “Rose di Versailles”, in una lunga sequenza di racconti che approfondiscono e proseguono le vicende della serie originale: “La Duchessa in nero”, “Le Storie Gotiche” e gli “Episodes”. Anche per questi splendidi extra arriva finalmente l’edizione definitiva, con pagine a colori, in Italia!

BJ Alex

Di Mingwa

Uscita prevista: autunno

Dopo Killing Stalking e Blood Bank, arriva il nuovo BL targato Lezhin che ha fatto impazzire il mondo! Ogni sera alle 22.00, Dong Gyun si chiude nella sua stanza e guarda uno spettacolo di Cam Boy dal vivo condotto dal suo BJ (Broadcast Jokey) preferito: Alex.

Alex, con indosso una maschera a proteggere la sua privacy, si spoglia in cambio di donazioni sfoggiando il suo fisico scultoreo e molto altro… causando tumulti nel cuore del timido Dong Gyun, che si ritrova vittima di un’inevitabile cotta per un ragazzo di cui non conosce né il volto, né l’identità. Una sera, Dong Gyun beve troppo a un ritrovo con i colleghi dell’università, e quando si risveglia, con lui c’è un bellissimo ragazzo senza maglietta che somiglia molto al suo Alex…

Mission: Yozakura Family

Di Hitsuji Gondaira

Uscita prevista: autunno

Numeri volumi: 6 volumi – in corso

Il nuovo shonen targato Shueisha! Taiyo Asano è uno studente liceale molto timido e l’unica persona con cui riesce a parlare è la sua amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura, la ragazza più popolare della scuola. Il rapporto tra i due procede normalmente fino al giorno in cui Taiyo scopre la verità sulla famiglia di Mutsumi. La casata Yozakura è infatti una famiglia composta dalle migliori spie del mondo!

Senza contare che il capo famiglia, il fratello maggiore Kyoichiro, ha sviluppato un ossessivo istinto protettivo nei confronti della sorella e considera il ragazzo come una minaccia per l’incolumità di Mutsumi. Fin dove si spingerà Taiyo per salvare la sua migliore amica dalle folli missioni che la sua famiglia svolge quotidianamente?! Azione adrenalinica, commedia familiare e molto altro: la missione ha inizio!

Kusuriya no Hitogoroto – The Pharmacist’s Monologue

Di Hyuuga Natsu, Ikki Nanao e Nekokurage

Uscita prevista: estate

Numeri volumi: 7 volumi – in corso

Maomao, ragazza addestrata dal padre nell’arte delle erbe medicinali, viene rapita e venduta come serva nel palazzo interno dell’Imperatore. Decisa a ogni costo a non farsi notare più del necessario, nasconde la sua intelligenza e le sue competenze, non riuscendo però a ingannare il capo eunuco Jinshi, che la osserva svelare la “maledizione” dietro alle misteriose morti dei neonati eredi imperiali.

Viene così promossa ad assistente assaggiatore del cibo destinato alle nobili consorti dell’imperatore, e i suoi giorni tranquilli sono destinati a finire…

Daisy Jealousy

Di Ogeretsu Tanaka

Uscita prevista: estate

Numero volumi: Volume unico

Una nuova opera dalla Dea dello yaoi, Ogeretsu Tanaka (Yarichin Bitch Club, Neon Sing Amber, Escape Journey) che con il suo stile di disegno inconfondibile continua a esplorare le sfaccettature dell’amore, senza mai dimenticarsi una buona dose di erotismo. Misaki, che ama i videogiochi fin dall’infanzia, aspira a far parte della società Gold Games e per questa ragione si iscrive a una scuola di design.

Lì incontra Kaname, talentuoso designer emergente, un rivale su cui vuole prevalere; la frustrazione generata dalla sua differenza di abilità cresce in Misaki fino a quando non esplode di gelosia… Kaname si sta solo prendendo gioco di Misaki o non percepisce i suoi veri sentimenti?

Pornographic Pictures

Di Osamu Tezuka

Uscita prevista: estate

Numero volumi: Volume unico

Uno dei manga autobiografici di Osamu Tezuka, sullo sfondo della società giapponese dalla fine della seconda guerra mondiale al suo dopoguerra.

In questa raccolta sono raccontate le vicende di alcuni uomini di Osaka, devastata dopo il conflitto, che resistono imperterriti alla disperazione di quei giorni funesti. Un orfano in cerca di vendetta, un ladro di alimentari, un uomo d’affari che approfitta della crisi nazionale per fare soldi e molti altri. Lo stesso Tezuka si fa protagonista della sua opera attraverso il personaggio di Osamu Takatsuka.

Yakeppachi no Maria

Di Osamu Tezuka

Uscita prevista: estate

Numero volumi: Volume unico

Yakeno Yahachi, un vivace ragazzino noto come “Yakeppachi” dà origine a una bella ragazza di nome Maria mentre è in trance; la sua personalità è identica a Yakeppachi. Maria in realtà, è l’”ectoplasma” di Yakeppachi, una sostanza filamentosa e simile alla nebbia che viene generata dal mezzo spirituale durante una seduta spiritica, chiamata anche “corpo astrale“. Prendendo la forma di una bambola donatale dal padre di Yakeno, Maria inizia ad andare a scuola con il ragazzo, portando caos e bizzarrie all’interno dell’istituto.

Riusciranno i due a convivere e a superare la marea di problemi che la loro relazione causerà? Un bizzarro manga di educazione sessuale creato dal “Dio del Manga” appartenente al periodo dell’Ero Guru Nonsense (fine anni ‘60 e inizio anni ‘70), in cui gli autori di manga cominciavano ad abbattere i tabù dell’epoca per dimostrare una volta per tutte che il manga poteva dimostrarsi molto più che semplice fumetto per ragazzi.

Kaori No Keishou – The Inheritance of Aroma

Di Asumiko Nakamura

Uscita prevista: estate

Numero volumi: 2 volumi

Asumiko Nakamura, come non l’avete mai vista! Shinobu e Takezo sono fratellastri, entrambi eredi del prestigioso impero finanziario della famiglia Hiraki. Il loro rapporto non riesce mai a consolidarsi dato che Shinobu, una volta ereditata l’azienda del padre, prende sempre di più le distanze da Takezo.

Una volta adulti, i due si riavvicinano grazie alla moglie di Shinobu, che cerca di far comprendere a quest’ultimo quanto il suo fratellastro lo ammiri, ma sarà infine Kaname, il figlio della coppia, a dare una vera svolta alla relazione dei due fratellastri… una storia forte e proibita, ricca di colpi di scena!