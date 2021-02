Borderlands: Jack Black sarà Claptrap

Si arricchisce ancora il cast dell’adattamento live-action di Borderlands, il famoso gioco creato da Gearbox nel 2009, che vanta già tra i suoi protagonisti confermati Cate Blanchett e Kevin Hart.

Secondo Deadline, sarà Jack Black ad interpretare uno dei personaggi del film: Claptrap, il robot presente fin dai primi minuti di gioco che possiede una personalità alquanto particolare. La pellicola sarà diretta da Eli Roth, in una una sorta di “reunion” con il membro dei Tenacious D dopo Il mistero della casa del tempo:

“Sono così entusiasta di lavorare nuovamente con Jack, anche se questa volta in cabina di registrazione (l’attore, infatti, sarà la voce del personaggio, probabilmente creato in CGI, essendo non umano). Claptrap è il personaggio più divertente del gioco e Jack è perfetto per portarlo sul grande schermo.”

Sulla questione è intervenuto anche Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group:

“Non avremmo potuto essere più in sintonia con i nostri registi e responsabili del casting mentre ci approcciavamo a questo ruolo. È una delle più grandi decisioni di casting che abbiamo mai preso. Chiunque abbia mai giocato al gioco sa che Jack è perfetto per questa parte. Siamo entusiasti del fatto che aggiungerà la sua infinita energia comica e la sua voce al nostro film. Porterà davvero tanto al film.”

Ma Jack Black non è l’unica persona ad essere entrata nel cast di Borderlands negli ultimi giorni. Recentemente, è stato annunciato che anche Jamie Lee Curtis si sarebbe unita al cast, interpretando il ruolo di Tannis, che è “un archeologo di Pandora che potrebbe avere la chiave per trovare il caveau, ma la cui complicata storia con Lilith (interpretata da Cate Blanchett) non aiuterà.”

Ed è lo stesso regista Eli Roth a parlare dell’attrice:

“Lavorare con Jamie Lee Curtis è stato il mio sogno di una vita e sono così entusiasta che lei porti il suo umorismo, il suo calore e la sua brillantezza nel ruolo di Tannis.”

Non si ha ancora una data certa per l’uscita del film di Borderlands (del resto siamo ancora alle fasi iniziali della produzione), ma sicuramente non lo vedremo prima del 2022 se non addirittura 2023.