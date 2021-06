Jack Black e Kevin Smith giocheranno a Dungeons & Dragons a D&D Live

Per questo prossimo D&D Live 2021, Wizards of the Coast e G4 hanno annunciato che si terrà un tavolo dimostrativo di Dungeons & Dragons con un sacco di ospiti famosi, tra i quali spiccano l’attore/musicista Jack Black e il regista Kevin Smith. Altri nomi illustri si aggiungeranno a party nelle prossime settimane, andando così a creare un evento unico, i cui proventi dea messa in streaming saranno devoluti a Extra Life, un’organizzazione benefica che aiuta a finanziare il Children’s Miracle Network Hospitals.

D&D Live è ormai diventato un importante evento annuale per Wizards of the Coast, e la sua edizione 2021, realizzata in collaborazione con la rete di gioco G4, è prevista per il 16 e 17 luglio prossimi. Oltre ai tavoli di gioco con protagoniste alcune celebrità, l’evento propone anche interviste, omaggi, annunci di riguardanti i nuovi prodotti e una tavola rotonda incentrata sul ruolo del Dungeon Master. Lo streaming dell’evento, gratuito per tutti, sarà disponibile sui canali di G4 e Dungeons & Dragons su Twitch e YouTube, oltre al servizio Peacock della NBC.

Stando a un post di Wizards of the Coast sul loro profilo Instagram, gli altri ospiti previsti per il tavolo “Lost Odyssey: Last Light” includono il comico e musicista beatbox Reggie Watts, Jason Mewes e l’attrice Lauren Lapkus, resa famosa dalla serie Netflix Orange is the New Black. Ospite d’onore del tavolo, Kate Welch, reduce da Fungeons & Flagons, She Geek Show, Lost Odyssey: The Book of Knowledge e comunque già passata ospite di un D&D Lives.

Tutti gli ospiti, in un modo o nell’altro, si sono sempre posti come “alfieri” della cultura geek, con Jack Black in primis, proprietario, tra le altre cose, di un canale Youtube dedicato al gaming, Jablinski Games.

Oltre a questi nomi, come se già non bastassero, Wizard of the Coast tiene in serbo anche un altro “ospite misterioso”, sulla cui identità non ci sono ancora indizi certi, se non che sia anche lui/lei “fan di Dungeons & Dragons”.