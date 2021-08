Jackass!: Scarlet Beriko lancia il manga spin-off

Per chi ha amato Jackass!, il manga BL scritto e disegnato da Scarlet Beriko ed edito in Italia dalla casa editrice J-POP, specializzata nella pubblicazione di manga Yaoi, e avrebbe voluto sapere qualcosa di più sui due personaggi secondari Hosaka e Miyoshi, ora non deve più attendere. La sensei ha annunciato infatti la prossima uscita dello spin-off di Jackass!, incentrato proprio su questi due personaggi!

L’annuncio è stato fatto attraverso l’account Twitter ufficiale della rivista Cheri+ di Shinshokan nel quale si può leggere che Scarlet Beriko ha lanciato il nuovo manga intitolato Hosaka-san to Miyoshi-kun ovvero “Hosaka e Miyoshi”, nel numero di settembre della rivista, il 30 luglio.

Qui sotto il volume del manga con la copertina giapponese:

A proposito di Jackass!

Scarlet Beriko ha pubblicato Jackass! nel 2015 mentre in Italia i diritti sono stati acquistati dalla casa editrice J-POP.

Il manga segue Keisuke, che accidentalmente va a scuola indossando i collant di sua sorella a causa della sbadataggine della ragazza. Grazie al suo amico Masayuki riesce a cambiarsi i vestiti nell’infermeria della scuola provocando però l’interesse dell’amico.

Questa la trama così come la troviamo sul volume edito dalla J-POP:

A causa della sbadataggine della sorella, Keisuke si ritrova a indossare dei collant a scuola. Per fortuna i rapidi riflessi del suo migliore amico Masayuki lo salvano dall’umiliazione pubblica, ma, mentre si sta cambiando in infermeria, Keisuke scopre Masayuki a fissargli le gambe… È così che ha inizio il sogno a occhi aperti di un ragazzo con i collant. Consigliato a un pubblico maturo.

Vi ricordiamo che Scarlet Beriko è autrice di manga BL come Jealousy, Minori’s Hand, Queen and the Tailor e Fourth Generation Head: Tatsuyuki Oyamato che ha ispirato il proprio CD drama di side-story nel 2016. In Italia, oltre, oltre a Jackass!, la J-POP ha annunciato la prossima pubblicazione di Jealousy.

