Fra i tantissimi progetti in fase di sviluppo in casa DC c’è anche il live action di Blue Beetle il cui protagonista Jaime Reyes sarà interpretato dalla star di Cobra Kai Xolo Maridueña. In concomitanza con i lavori sul film, la casa editrice ha pensato bene di riportare il personaggio in primo piano anche nell’universo fumettistico con una nuova miniserie scritta da Josh Trujillo e disegnata da Adrián Gutierréz intitolata Blue Beetle: Graduation Day di cui sono state mostrate le prime immagini in anteprima.

Jaime Reyes spicca il volo nelle prime immagini di Blue Beetle: Graduation Day

È stato lo stesso scrittore Josh Trujillo a mostrare le prime immagini di Blue Beetle: Graduation Day durante il Comics are Fun for Everyone al San Diego ComiCon 2022 appena conclusosi rivelando anche che, nel corso della serie, verrà anche introdotto uno Yellow Beetle e una nuova città all’interno dell’Universo DC, Palmera City.

Trujillo ha anche confermato le premesse della serie. I Reach, la razza aliena creatrice degli Scarabei, ha cercato di invadere la Terra interrompendo la cerimonia del diploma di Jaime e ora il ragazzo si trova in un limbo: abbandonare la vita da eroe oppure rinunciare ad una vita normale? Nella serie comparirà anche l’eroina Starfire.

Eccovi le tavole mostrate:

Fra gli altri annunci legati ai fumetti DC dello scorso San Diego ComiCon 2022 segnaliamo:

A proposito del film di Blue Beetle

Concepito inizialmente come un’esclusiva per HBO Max, Blue Beetle arriverà al cinema il 18 agosto 2023. Nel film Blue Beetle dovrà vedersela con Victoria Kord, interpretata da Susan Sharandon, e con Conrad Carapax noto come l’Uomo Indistruttibile, interpretato dalla star di Mayans MC Raoul Max Trujillo. Vi ricordiamo che Blue Beetle è già apparso in live action nella serie CW Smallville ma si tratta del suo debutto ufficiale sul grande schermo. Nel cast anche la brasiliana Bruna Marquezine nei panni di Penny, interesse amoroso del protagonista, e Belissa Escobedo in quelli della giovane sorella di Jaime, Milagros Reyes. Il ruolo di Harvey Guillen è invece ancora top secret.