James Cameron si ritiene felice di Avengers: Endgame!

James Cameron, regista dell'ex campione d'incassi Avatar, si ritiene felice del nuovo record ottenuto da Avengers: Endgame. Ecco il motivo.

James Cameron è uno dei registi di più successo nel panorama cinematografico mondiale, e lo testimoniano i due record d’incassi Avatar (2009) e Titanic (1997). Il suo regno – se così possiamo definirlo – si è definitivamente concluso con Avengers: Endgame, che ha superato Avatar come film con il maggior incasso della storia.

Dopo il recente record dei fratelli Russo, il regista canadese ha commentato in modo particolarmente inaspettato. “Mi dà molta speranza”, spiega James ai microfoni dei nostri colleghi di Deadline. “Avengers: Endgame è la prova che le persone andranno ancora al cinema. La cosa che mi spaventava di più nel fare Avatar 2 e 3 era che il mercato potesse essere cambiato così tanto, che non sarebbe stato più possibile convincere la gente di andare e sedersi in una stanza buia con un gruppo di sconosciuti a guardare qualcosa [riferendosi chiaramente al cinema]“.

Secondo James Cameron, quindi, il successo di Endgame potrebbe – in qualche modo – mantenere “vivo” il mercato mondiale, infatti egli pensa che i prossimi Avatar potrebbero in qualche modo ottenere un successo paragonabile alla pellicola dei Russo.

“Avatar 2 e 3 saranno in grado di creare quel tipo di successo nello zeitgeist? Chissà. Ci stiamo provando. Forse lo facciamo, forse no… ma il punto è che è ancora possibile. Sono felice, al contrario di uno scenario alternativo nella quale, con la rapida disponibilità dei contenuti offerti dai vari servizi di streaming e tutte le diverse piattaforme, che il potenziale del cinema e del coinvolgimento dello spettatore potrebbero non esistere più“.

Vi ricordiamo, infine, che Avatar 2 farà il suo debutto ufficiale nel 2021, mentre il terzo capitolo sarà disponibile due anni più tardi, nel 2023. Naturalmente, seguiranno dovuti aggiornamenti.