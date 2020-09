James Cameron ha ultimato le riprese di Avatar 2

Le riprese di Avatar 2 sono state completate. A darne notizia il regista James Cameron che, nonostante la sentita lettera di scuse ai fan di qualche tempo fa, non si è lasciato sopraffare dallo sconforto e ha continuato a lavorare speditamente ai sequel del primo film.

La conclusione delle riprese di Avatar 2 però non è l’unico aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori delle produzioni che lo vedono coinvolto, infatti assieme al termine delle riprese del secondo capitolo Cameron ha anche dichiarato che le riprese di Avatar 3 sono a buon punto e che al momento il girato del terzo capitolo è circa al 90 percento.

Il regista ha rilasciato queste dichiarazioni durante l’Austrian World Summit, rivelando che le riprese di Avatar 3 si sono tenute in Nuova Zelanda e sono cominciare subito dopo aver terminato quelle di Avatar 2.

Le riprese di Avatar 2 erano state interrotte a causa della pandemia di Covid-19 la scorsa primavera, per poi essere autorizzate nuovamente a ripartire nel mese di maggio, data in cui la Nuova Zelanda ha reputato sicuro riaprire i propri confini alle produzioni televisive e cinematografiche. Nonostante la lavorazione pressoché in contemporanea delle due pellicole (per quel che riguarda le riprese dal vivo con gli attori), i mesi di sospensione delle riprese hanno impattato considerevolmente sulle tempistiche di produzione dell’intera saga, rendendo così necessario postporre l’uscita di questi film. Oltre le riprese in live action bisogna infatti tenere conto di tutte le tempistiche dei comparti di effetti visivi e speciali, essenziali tanto quanto le riprese dal vivo per questo genere di film.

Le nuove date dei sequel di Avatar saranno le seguenti:

Avatar 2 – uscirà il 16 dicembre 2022 (inizialmente previsto a dicembre 2021)

Avatar 3 – uscirà il 20 dicembre 2024 (inizialmente previsto a dicembre 2023)

Avatar 4 – uscirà il 18 dicembre 2026 (inizialmente previsto a dicembre 2025)

Avatar 5 – uscirà il 22 dicembre 2028 (inizialmente previsto a dicembre 2027)