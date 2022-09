Dopo ben 45 anni di onorato servizio James Earl Jones, storico doppiatore noto ai più per aver prestato la voce all’iconico Darth Vader, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal mondo di Star Wars. La galassia lontana, lontana perde dunque uno dei suoi pezzi storici, ma la voce del celebre villain sarà replicata tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale con una tecnica simile a quella usata in The Book of Boba Fett per il giovane Luke Skywalker.

James Earl Jones smetterà di doppiare Darth Vader

Secondo quanto scritto da Vanity Fair, James Earl Jones ha firmato un accordo con Lucasfilm e Respeecher per cedere i diritti di utilizzo della sua voce sul personaggio di Darth Vader. Respeecher è una Compagnia ucraina che utilizza registrazioni di archivio e un programma di intelligenza artificiale per creare dialoghi nuovi di zecca con le voci di doppiatori e attori ormai invecchiati o scomparsi. Lo stesso metodo è stato utilizzato per la voce di Darth Vader nella serie Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Matthew Wood, sound editor per Lucasfilm, ha registrato la voce di Jones numerose volte nel corso dei suoi 32 anni di carriera presso l’azienda, l’ultima delle quali per L’ascesa di Skywalker. Quando Wood ha mostrato a Jones le capacità di Respeecher, l’attore ha accettato di cedere i diritti della sua voce per mantenere in vita Vader. “James mi aveva accennato che stava pensando di chiudere questo particolare personaggio”, ha detto Wood. “Quindi come facciamo ad andare avanti?”.

Jones venne ingaggiato da George Lucas nel 1977 per doppiare Darth Vader, interpretato dal britannico David Prowse, in post-produzione, diventandone poi la voce ufficiale. All’epoca il doppiatore guadagnò soltanto 7mila dollari, ma in seguito divenne un simbolo iconico occupandosi di numerosi progetti a tema Star Wars. Jones è inoltre tornato a doppiare Mufasa nel remake in live action de Il Re Leone, diretto da Jon Favreau e uscito nel 2019, e ha vestito nuovamente i panni di King Jaffe Joffer nel sequel de Il principe cerca figlio.