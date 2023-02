Nel tardo pomeriggio di ieri, James Gunn e Peter Safran hanno svelato il primo lotto di progetti dei DC Studios tenendoci a specificare che il DCU non sarà una mera copia di quanto realizzato fino ad ora dalla Marvel. Non si tratterà della “Marvel 2.0” specifica innanzitutto Gunn, anticipando le intenzioni per il prossimo futuro.

James Gunn assicura: “Il DCU non sarà né il Marvel 2.0 e né il Gunnverse”

A quanto pare l’obiettivo principale di James Gunn, almeno in base alle recenti dichiarazioni concesse a Cbr e Comicbook, non è quello di imitare semplicemente la Marvel con il DCU, ma di mettere a tutte le conoscete ed esperienze che lo hanno plasmato fino ad oggi con Disney, Marvel stessa e DC:

Molte persone pensano che si tratterà semplicemente di un Marvel 2.0 e sicuramente ho imparato molte cose alla Marvel. Penso che il nostro progetto si distinguerà in molti modi. Penso che uno dei motivi per cui amo DC risiede nel suo essere un universo differente in tutti i sensi. È un mondo alternativo. Con la Marvel, generalmente, sono New York, Chicago, San Francisco… Qui alla DCU abbiamo Metropolis, Gotham, Themyscira e Atlantis, e questo è il mondo che stiamo creando.

Successivamente James Gunn ha rivelato che il DCU, nel complesso, sarà diverso dall’MCU dal punto di vista introduttivo, essendo molto più pianificato:

Stiamo entrando in un mondo in cui i supereroi esistono da tempo in una forma o nell’altra. Racconteremo una grande storia centrale che è come con i Marvel Studios, tranne per il fatto che la situazione è più pianificata, dato che abbiamo riunito un gruppo di sceneggiatori per elaborarla. Stiamo anche creando un universo simile a quello di Star Wars dove ci sono tempi diversi e luoghi diversi e cose diverse, o come Game of Thrones, dove i personaggi sono un po’ più complessi dal punto di vista morale.

Ovviamente la chiave di congiunzione sarà proprio la “condivisione”, pur mantenendo attivi anche progetti distaccati (il film di Joker è un esempio. Se voleste recuperarlo lo trovate su Amazon).

Ho iniziato [Guardiani della Galassia] con una storia su cosa fosse quella trilogia, dove è iniziata e dove è finita. Quella è solo la versione ridotta di ciò cui stiamo lavorando adesso. Sono stato all’interno di un’azienda che ha funzionato molto bene. È molto diversa da noi. La Marvel non aveva ragionato su tutto prima del tempo, ma hanno fatto molto bene tantissime cose. Mi piace quello che Kevin [Feige], Lou [D’Esposito] e la vecchia banda riescono a fare con i film. Abbiamo molto da dimostrare. Spetterà a noi provare al pubblico cos’è il nostro universo, come è connesso, delimitare chiaramente cos’è il DCU e cos’è Elseworlds, e muoverci così andando avanti.

Così James Gunn ha parlato anche del concetto di “continuità”, riportando è importante che i film siano connessi e che al tempo stesso, però, dovranno risultare anche accessibili a tutti, senza l’obbligo di aver visto ogni cosa prima. Per il regista, poi, resta fondamentale anche il concetto di “unico” applicato ad ogni singola pellicola. Un altro obiettivo è quello di realizzare pellicole in cui è possibile rintracciare anche il tocco unico dei suoi creativi. Non una catena di montaggio che sforna film identici, ma un’insieme di voci distinte. Di questa cosa ne ha recentemente parlato con DC.com, dicendo che:

Anche se si tratta di un universo connesso, è davvero importante per me che i singoli sceneggiatori e registi dei progetti lascino la propria espressione, proprio come fanno nei fumetti. Non dev’essere tutto uguale. Artisti diversi devono portare aspetti, sensazioni e toni notevolmente diversi. Questo non è il Gunnverse. Voglio che ogni progetto abbia i sentimenti del singolo artista che ci sta lavorando, dando loro molta libertà, purché funzioni, senza creare film tutti sullo stesso tono.

In base a quello che sappiamo, al momento James Gunn è coinvolto in 3 progetti: Superman: Legacy (atteso per luglio 2025), The Authority e Creature Commandos.