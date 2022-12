Dopo il recente annuncio che vede Henry Cavill non riprendere il suo ruolo nel nuovo film di Superman, James Gunn ha rivelato nuove informazioni su un potenziale regista nel futuro della DC: Ben Affleck. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo.

Le dichiarazioni di James Gunn su Ben Affleck

Ben Affleck, secondo quanto riportato, aveva in passato espresso il suo interesse nel volersi dedicare alla regia di una possibile nuova produzione DC. Come ogni desiderio che si rispetti, questo potrebbe essere avverato! James Gunn ha infatti dichiarato di essere interessato, rivelando i risvolti su Twitter di un incontro avvenuto con l’attore.

Alla domanda di un fan che gli chiedeva se Ben Affleck, che ha recitato in diversi film di Batman, tra cui il personaggio principale di Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), avrebbe diretto il nuovo film, James Gunn ha così risposto:

Ieri ho incontrato Ben proprio perché voleva dirigere e noi vogliamo che diriga.

James Gunn ha dunque confermato il suo interesse per Ben Affleck come regista, ma non si è espresso per quale film lo vorrebbe per ricoprire quel ruolo, aggiungendo dunque:

Dobbiamo solo trovare il progetto giusto. Non sappiamo ancora chi dirigerà cosa.

La carriera dell’attore

Sebbene Ben Affleck sia principalmente noto al grande pubblico nel ruolo di attore, la star vanta ad oggi la direzione di diversi film. Tra questi troviamo il lungometraggio del 2012, Argo, Live By Night del 2016 e il film in uscita Air Jordan, che racconta la storia che ha portato il venditore di scarpe Sonny Vaccaro al grande successo insieme alla star del basket Michael Jordan. E voi, avete visto qualche produzione con Ben Affleck alla regia? Lo vedreste bene, in quel ruolo, all’interno di un progetto targato DC? Vi ricordiamo che, nel caso vogliate recuperali, su Amazon è disponibile per l’acquisto il film Argo in edizione Blu-ray.