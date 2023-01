Dopo averci fatto compagnia durante le scorse festività con il loro speciale natalizio, disponibile su Disney+, i Guardiani della Galassi si preparano a tornare sul grande schermo con il terzo capitolo delle loro imprese, per quello che promette di esser un film dall’alto tasso di emotività. Guardians of the Galaxy 3 non è solamente l’ultimo film del Marvel Cinematic Universe diretto da James Gunn, recentemente divenuto vertice della dimensione cinematografica della Distinta Concorrenza, ma è indicato come l’ultimo saluto di alcuni amati personaggi. Una possibilità che viene in parte mitigata dall’arrivo di una nuova figura particolarmente attesa dai Veri Credenti, quell’Adam Walock che avendo mancato il suo appuntamento con le Gemme dell’Infinito deve ora ritagliarsi uno spazio nel franchise. Cogliendo l’occasione della presentazione di una nuova immagine del personaggio interpretato da Bill Poulter, James Gunn ha chiarito il ruolo di Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3.

Durante un’intervista con Empire, James Gunn chiarisce il ruolo di Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3

Non un vero e proprio esordio, se vogliamo, considerato che questo personaggio era stato anticipato nella scena post credit del secondo film dei Guardiani della Galassia, creato come strumento di vendetta da utilizzarsi proprio contro Peter Quill e compagni. Motivo per cui, parlando con Empire, James Gunn ha chiarito come i fan debbano aspettarsi un Adam Warlock libero dal dualismo buono-cattivo, accettando questa particolare natura:

È un po’ più complicato di così, ma in definitiva non è buono. Quella che vedremo è la forma infantile di Warlock, appena uscita dal suo guscio, e non conosce ancora molto bene la vita. Sostanzialmente, è un bambino.

Un bambino decisamente potente, che nelle immagini del trailer di Guardians of the Galaxy 3 pare essere in rotta di collisione con la sconclusionata banda di eroi galattici.

Considerata l’osservazione di Gunn, sembra lecito supporre che l’introduzione di una figura così importante per la dimensione cosmica dei comics della Casa delle Idee, specie trattandola come un primo passo, possa condurre a un successivo sviluppo del personaggio, magari proprio come conseguenza di quanto vissuto in questo film. Una speranza che è stata condivisa anche dall’interprete di Adam Warlock, Bill Poulter, che non ha fatto mistero di voler vestire nuovamente i panni del messia cosmico marveliano:

Lo spero davvero. Sapete, onestamente non so quali siano i piani, onestamente non lo so, mano sul cuore.

A render ancora più interessante questa apparizione è un’immagine ben definita di Adam Warlock mostrata in esclusvia da Empire, in cui si vede chiaramente che la versione del Marvel Cinematic Universe di Warlock ha mantenuto alcune delle caratteristiche base dell’originale cartaceo.

Nonostante la gemma incastonata nella sua fronte non sia una Gemma dell’Infinito come nei comics, complice il precedente utilizzo di questi manufatti nel franchise, l’aspetto di Warlock ha una marcata affinità all’originale cartaceo. Per ora, sappiamo solo che in Guardians of the Galaxy 3 Warlock avrà, almeno inizialmente, il ruolo di antagonista dei Guardiani della Galassia, condizione che, unita alle parole di Gunn, potrebbe rendere questo scontro con Quill e soci un momento di crescita di Warlock verso una sua dimensione eroica.

