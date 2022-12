Nei giorni scorsi si era diffusa in rete un’indiscrezione di Variety secondo cui James Gunn e Peter Safran, nuovi co-CEO della divisione DC Studios, stessero prendendo in considerazione l’idea di incorporare The Batman, pluripremiato film di Matt Reeves, all’interno del DC Universe e non lasciarlo più come progetto stand-alone. La smentita è prontamente arrivata su Twitter da James Gunn che ha rispedito al mittente le voci.

The Batman non sarà collegato agli altri film del DC Universe

Ci sono pochi giornalisti che adoro più di Adam B. Vary, davvero un grande ragazzo, ma questa volta deve cambiare fonte d’informazione perchè la notizia non è assolutamente vera.

The Batman continuerà dunque a essere slegato dalla continuity e farà da apripista al suo universo condiviso, rimanendo in ogni caso sotto la supervisione dei nuovi DC Studios. Il sequel è già stato annunciato, sempre con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro e con Matt Reeves alla regia, mentre è in lavorazione la serie spinoff sul Pinguino di Colin Farrell e altri progetti legati ai villain di Batman. Già in passato Pattinson si era espresso sulla difficoltà di avere un Superman all’interno dell’universo di The Batman, realizzato con un tono più realistico e noir.

There are few reporters I love more than @adambvary – truly a good guy – but in this case he needs to get a new source as this is entirely untrue. https://t.co/a7cnbTfpSi — James Gunn (@JamesGunn) December 14, 2022

Per vedere al cinema il sequel di The Batman, però, ci vorrà ancora del tempo: secondo le ultime indiscrezioni non uscirà prima del 2025. Rimane ancora avvolta nel mistero il possibile coinvolgimento dell’Enigmista di Paul Dano e del Joker di Barry Keoghan. Dato il finale del primo film sono in molti a sperare in un team up tra villain, come spesso accade nei fumetti della DC. The Batman è stato un grande successo al box-office per la Warner, ottenendo reazioni molto positive da critica e pubblico.