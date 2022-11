Dopo il passaggio da co-responsabile dei DC Studios, James Gunn ha confermato che The Batman e tutti i precedenti film del DC Universe rimarranno sotto lo stendardo della DC Films. Questo include anche il prossimo film di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux, ambientato al di fuori del DCU.

The Batman, la conferma da James Gunn: farà parte della DC Films

Gunn ha pubblicato la conferma in merito al posizionamento di The Batman, sul sito di social media Mastadon, dopo che i fan hanno espresso perplessità in particolare durante il recente cambio di gestione alla DC Films. Alla domanda su come il franchise di supereroi della Warner Bros. Discovery avrebbe affrontato i progetti inerenti i personaggi DC, anche quelli che non fanno necessariamente parte dell’universo cinematografico condiviso, Gunn ha confermato che ogni produzione rientrerà nei DC Studios. Questo include The Batman e Joker: Folie à Deux, entrambi fuori dal DCU.

Alla domanda di un altro utente se Gunn avesse parlato con Matt Reeves dopo la formazione dei DC Studios, Gunn ha risposto: “Certo. È stata una delle mie prime telefonate dopo l’annuncio“. James Gunn ha ulteriormente acceso la discussione quando ha iniziato il thread con una foto di Lobo, portando molti a ipotizzare che stesse accennando all’inclusione del personaggio nella DCU.

Gunn e Peter Safran sono diventati co-responsabili dei DC Studios il 1° novembre 2022. Il duo supervisionerà la produzione di film, televisione e animazione sotto l’etichetta DC, riportando direttamente al CEO di WarnerBros Discovery, David Zaslav. Gunn e Safran lavoreranno anche insieme ai capi di altre divisioni poiché il primo sovrintende allo sviluppo creativo dei progetti DC, mentre il secondo si occuperà in gran parte del lato della produzione.

Il futuro della DCU è in gran parte ancora un mistero, ma i fan desiderosi di saperne di più possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti davvero interessanti in futuro.