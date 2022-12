James Gunn ha definito Superman una priorità per il futuro del DCU in risposta ad alcuni report secondo i quali, ad esempio, Wonder Woman 3 sarebbe stato cancellato in seguito all’abbandono della regista, Patty Jenkins. Le voci di corridoio hanno riguardato anche il futuro di Superman e di Black Adam, e si è perfino parlato di una rinascita dello Snyderverse di Justice League. Gunn ha tenuto a precisare che, per ora, è troppo presto per azzardare ipotesi, ma ha anche rassicurato i fan dicendo che i personaggi e le loro storie saranno trattati con cura.

James Gunn definisce Superman una priorità e parla di Lanterna Verde

Dopo aver pubblicato un Tweet celebrativo dei 40 anni dall’uscita dello storico film di Superman con Christopher Reeve, i fan hanno chiesto al regista quale sarà il futuro dell’Uomo d’Acciaio. Ecco la risposta di Gunn:

Superman è una priorità enorme, se non la priorità più grande.

Sempre per quanto riguarda Superman, alcune voci di corridoio sostengono che a James Gunn non piaccia Henry Cavill, il conosciuto e amato attore che interpreta Clark Kent nelle iterazioni cinematografiche più recenti dell’Uomo d’Acciaio. James Gunn ha risposto con un secco: “È falso“. Insomma, nonostante le voci di corridoio e i report possano, a volte, rivelarsi veritieri, in alcuni casi non è così, ed è per questo che è importante ascoltare le ragioni dei diretti interessati direttamente da loro.

Inoltre, per tutti i fan di Lanterna Verde di Ryan Reynolds, Gunn ha detto che anche lui è “importante” per il futuro del DCU. James Gunn ha dimostrato una certa dose di ironia e sangue freddo nel rispondere alle tantissime domande dei fan preoccupati per il futuro del DCU, anche se non ha potuto scendere troppo nei dettagli dei suoi nuovi progetti semplicemente perché, al momento, è davvero troppo presto, motivo per il quale ha chiesto agli appassionati di DC Comics e del DCU di avere un po’ di pazienza.