James Gunn dirigerebbe “sicuramente” un film su Harley Quinn

James Gunn ha condiviso sulle storie del suo profilo Instagram mentre tornava a casa dal set di Suicide Squad, che sarebbe interessato a creare un film solo su Harley Quinn.

Perché fare un film solo su Harley Quinn

Questa considerazione nasce da una domanda posta da uno dei fan di Suicide Squad riguardante un possibile film con protagonista l’unica e sola Harley Quinn.

“Prenderesti mai in considerazione di fare un film di Harley da sola? Perché è una stronza cattiva e può farlo”. James Gunn ha condiviso la domanda e ha risposto con la didascalia: “Sicuramente sì”.

Il desiderio di James Gunn di rendere Harley Quinn la protagonista di un suo film non è una sorpresa, considerando che è uno dei personaggi più popolari dell’Universo DC. Dal suo debutto in Batman: The Animated Series, si è evoluta dal ruolo di cattiva, spalla di Joker a una specie di eroe a tutti gli effetti. Più recentemente, è stata protagonista di fumetti, di una sua serie animata ed è stata la co-protagonista di Suicide Squad e Birds of Prey.

Sarebbe davvero interessante se questo ipotetico film vedrebbe la luce.

In arrivo nelle sale The Suicide Squad – Missione Suicida

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad– Missione Suicida arriverà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto.

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

The Suicide Squad sarà interpretato da Margot Robbie (Birds of Prey, Bombshell – La Voce dello Scandalo), Idris Elba (Avengers: Infinity War), John Cena (Bumblebee), Joel Kinnaman (Suicide Squad), Jai Courtney (Divergent), Peter Capaldi (World War Z, Doctor Who) fra gli altri mentre il leggendario Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, I Mercenari – The Expendables) presterà la voce al personaggio di King Shark.