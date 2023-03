James Gunn ha recentemente rivelato ai fan di tutto il mondo che i progetti precedentemente annunciati per il nuovo DCU sono solo l’inizio della grande avventura iniziata dai DC Studios.

Arriva la notizia che il recente annuncio dedicato ai primi dieci progetti della prima fase del nuovo DC Universe rappresenta solo una piccola parte di ciò che DC Studios ha in serbo per tutti gli appassionati del franchise.

Il co-CEO e capo creativo di DC Studios, James Gunn, ha infatti rivelato che la lista pubblicata finora rappresenta meno della metà dei progetti in programma per la prima fase.

About how much of the Chapter 1 slate did you tell us about?

— Kr1s1s (@Kr1s1s9302) March 6, 2023