Dopo numerose speculazioni e voci circolate in rete i fan della DC sono in trepidante attesa di conoscere i piani a lungo termine di James Gunn e Peter Safran, nuovi co-CEO della divisione DC Studios. In cima alla lista c’è ovviamente il nuovo Superman dopo che è stata confermata la dipartita di Henry Cavill dal progetto (nonostante il ritorno nella scena post-credits di Black Adam). A quanto pare, però, come dichiarato dallo stesso Gunn su Twitter, il casting per scegliere il nuovo Superman non è ancora iniziato.

James Gunn sul casting del nuovo Superman: “Non è ancora iniziato”

Nessuno è ancora stato scelto per interpretare Superman. Il casting, come accade di solito con me, si farà soltanto una volta che la sceneggiatura sarà quasi ultimata o finita del tutto, e al momento non lo è. Annunceremo molto presto alcuni progetti, ma il casting di Superman non sarà uno di questi.

Smentite, almeno per il momento, le voci secondo cui Jacob Elordi (star della serie HBO Euphoria) fosse stato scelto per interpretare la nuova iterazione dell’uomo d’acciaio sul grande schermo. Il nuovo film su Superman sarà scritto proprio da Gunn, ma non si conoscono cast e regista del progetto. Sappiamo soltanto che si concentrerà su una versione più giovane di Clark Kent mentre svolge il lavoro di giornalista di Metropolis.

My thoughts are no one has been cast as Superman yet. Casting, as is almost always the case with me, will happen after the script is finished or close to finished, and it isn’t. We’ll announce a few things in not too long, but the casting of Superman won’t be one of them. ‍♂️ https://t.co/2SGWV2RSI7 — James Gunn (@JamesGunn) January 13, 2023

Nonostante le critiche e le preoccupazioni di alcuni fan James Gunn ha spiegato di avere dei piani a lungo termine, della durata di ben 10 anni, per il futuro della DC sul piccolo e grande schermo. Tra le fonti di ispirazione per la sua nuova visione il regista ha citato Young Justice e Justice League Unlimited, due delle serie animate più apprezzate dai fan. Nel frattempo una cosa è certa: The Batman di Matt Reeves, e l’intero universo sul cavaliere oscuro da lui creato, resterà scollegato dagli altri film.