James Gunn spiega il cambiamento di Star-Lord

Nella sua controparte cinematografica, il personaggio di Star-Lord de I Guardiani della Galassia interpretato da Chris Pratt ha subito qualche cambiamento rispetto alla sua versione cartacea, in particolare per quanto riguarda le sue caratteristiche armi: le pistole in grado di generare e manipolare gli elementi, non presenti nei film. Ci ha pensato il regista James Gunn, durante una sessione di domande sul suo account twitter, a spiegare il perchè.

An audience can only take so much new science fiction stuff explained to them in a two-hour film. Elegance is always my number one priority in storytelling and the element guns, which I love in the comics, would add one new weird thing too many. https://t.co/zGvY5hkNrb — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2020

Rispondendo ad un fan che chiedeva il perchè di alcune differenze col personaggio di Peter Quill della serie animata in onda su Disney +, il regista James Gunn ha detto, riferendosi alla questione “pistole”:

“Un pubblico può accettare solo alcune novità di fantascienza spiegate loro in un film di due ore. L’eleganza è sempre la mia priorità numero uno nella narrazione e l’elemento pistole, che amo nei fumetti, aggiungerebbe una nuova cosa strana di troppo.”

In breve, ci sono già così tante cose nel film e condensate in due ore che le pistole sarebbero state un ulteriore elemento da spiegare, da unirsi alla già folta schiera di “cose fantascientifiche” presenti.

Le pistole degli elementi in questione, per quanto riguarda la versione a fumetti, traggono energia dai quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco. Nella serie animata dei Guardiani della Galassia, trasmessa in precedenza su Disney XD e poi su Disney +, le armi di Star-Lord seguono più o meno lo stesso concetto, aggiungendo la clausola che solo i reali della stirpe degli Spartaxiani potevano usarle. Nella controparte cinematografica, per quanto siano molto simili di aspetto, vengono utilizzate come semplici blaster.

Sebbene James Gunn si stia attualmente occupando della post-produzione di The Suicide Squad per Warner Bros, il regista ha comunque in programma di tornare a lavorare coi Marvel Studios per il terzo capitolo de I Guardiani della Galassia.