Dopo esser stati designati come protagonisti del primo speciale natalizio del Marvel Cinematic Universe, i Guardiani della Galassia sono attesi sul grande schermo con il terzo capitolo delle loro avventure, film che segnerà anche l’addio di James Gunn al Marvel Cinematic Universe. Regista delle avventure della sgangherata squadra di eroi cosmici, Gunn ha diretto anche il divertente Guardians of the Galaxy Holidays Special, ma la curiosità dei fan è già proiettata al capitolo conclusivo della trilogia dedicata a Peter Quill, occasione che ha portato James Gunn a spiegare l’assenza di Nova in Guardians of the Galaxy.

Il regista di Guardians of the Galaxy, James Gunn, spiega l’assenza di Nova nei film del Marvel Cinematic Universe

Nei fumetti Marvel, Nova è il nome con cui è conosciuto Richard Rider, giovane studente newyorkese che viene designato come erede di Rhomann Dey, ultimo membro sopravvissuto dei Nova Corps, la forza di protezione di Xandar vista anche nella versione cinematografica dei Guardiani della Galassia.

Pur essendo un personaggio gradito ai lettori dei fumetti della Casa delle Idee, Nova non è stato introdotto in Guardians of the Galaxy, scelta che James Gunn ha spiegato durante un’intervista con il podcast Phase Zero Podcast:

Non ho mai pensato a Richard Rider, è un personaggio troppo importante. Sin dall’inizio, quando ho preso in carico Guardians of the Galaxy, non volevo ci fossero due umani, ma un solo essere umano perché potesse esser circondato da alieni. E abbiamo capito pian piano, che tutti questi personaggi sono gli unici della propria specie.

A ben vedere, ogni personaggio di Guardians of the Galaxy ha una propria storia personale che ne motiva l’apparente solitudine, l’esser lontano dai propri simili creando una condizione ideale per creare un nuovo legame con esseri diversi ma affini sul piano emotivo. Soprattutto, avere rappresentati di diverse specie consente di poter attingere a una ricchezza culturale ampia, aprendo un ampio ventaglio di possibilità narrative

L’offerta di Disney+