Nella giornata di ieri James Gunn e Peter Safran hanno delineato alcuni dei progetti che faranno parte della prima fase del nuovo DC Universe, denominata Gods & Monsters. Tra questi figura un film su Swamp Thing, il noto mostro della palude, che a detta di Gunn sarà ben diverso da tutti gli altri film in essere e avrà delle tonalità horror. Ancora presto per scoprire dettagli su cast e regista, ma James Mangold sembrerebbe essere il candidato numero uno per prenderne il comando.

Swamp Thing, James Mangold potrebbe dirigere il film

L’indiscrezione arriva direttamente da The Hollywood Reporter dopo che lo stesso Mangold ha pubblicato un post criptico su Twitter raffigurante un’immagine di Swamp Thing. Il regista di Logan sarà impegnato con Indiana Jones 5, in uscita quest’estate, e con le riprese del biopic su Bob Dylan, ma ha più volte espresso il suo interesse di lavorare per la DC. Swamp Thing è stato protagonista di una serie TV realizzata per la piattaforma di streaming DC Universe, poi dirottata sulla CW. Lo show venne cancellato dopo una sola puntata per via di divergenze creative, lasciando i fan interdetti.

La storia dello show ruota attorno alla ricercatrice Abby Arcane (Crystal Reed), di ritorno ad Houma, cittadina nell’Alabama in cui è cresciuta, per fare luce sulle origini di un particolare virus. Insieme allo scienziato Alec Holland (Andy Bean) scoprirà che la palude della città cela segreti mistici, orribili ed allo stesso tempo meravigliosi, e che l’uomo di cui era innamorata e credeva aver perso per sempre, potrebbe non essere davvero morto. Intanto a Houma, si riuniscono misteriose e potenti forze. Prima della sua cancellazione Warner Bros aveva infatti in programma ben tre stagioni della serie TV horror e diversi spin-off dedicati ad alcuni dei personaggi che avremmo conosciuto nel corso della prima stagione.