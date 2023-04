James Mangold, il famoso regista di Logan, ha confermato di essere al lavoro sulla sceneggiatura del nuova produzione di Swamp Thing ad opera dei DC Studios. L’annuncio è arrivato durante la Star Wars Celebration a Londra, dove il regista ha inoltre svelato di stare lavorando anche ad un film della saga di Guerre Stellari.

James Mangold al lavoro su Swamp Thing

James Mangold ha dunque rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando appunto che oltre al lavoro sulla sceneggiatura di Swamp Thing sta parallelamente lavorando a un film di Star Wars, specificando però che ancora non sa quale dei due sarà pronto per primo.

Inoltre, James Mangold ha confermato che sarà anche il regista del film, una notizia che ovviamente ha giò portato grande entusiasmo a tutti i fan del franchise. Dunque, ora non ci resta che aspettare ulteriori dettagli sulla trama e sul cast del film così da saperne qualcosa di più.

I nuovi film dei DC Studios saranno collegati ma…

La DC Studios ha presentato di recente la sua nuova lista di film, tra cui troviamo anche Swamp Thing insieme ad altri titoli come ad esempio Superman: Legacy, Supergirl: World of Tomorrow e The Brave and the Bold. Secondo quanto riportato, il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha dichiarato che seppur i film saranno in qualche modo collegati tra loro, essi non condivideranno tutti lo stesso tono. Safran ha spiegato infatti che ogni film avrà la propria estetica e il proprio tono, e che sarà interessante vedere come questi elementi diversi si fonderanno in futuro. In particolare, il film su Swamp Thing indagherà sulle origini oscure del personaggio, un tipo di storia che non si vede spesso nei reboot.