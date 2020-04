Jamian del Corvo Myth Cloth di Tamashii Nations

Sono aperti ufficialmente anche in Italia i preordini del nuovo Myth Cloth, Jamian del Corvo. Si tratta dell’action figure prodotta da Tamashii Nations ispirata al cavaliere d’Argento apparso nella serie anime Saint Seiya – I cavalieri dello Zodiaco.

Jamian del Corvo è il Cavaliere d’Argento inviato dal sommo Arles a rapire la giovane Saori Kido (Lady Isabel). Tra i Cavalieri è conosciuto anche come il “domatore di corvi” e deve a loro il segno celeste che rappresenta, la costellazione del Corvo. Si tratta di un personaggio abbastanza atipico, dall’aspetto bruttarello e a tratti quasi comico, ma attenzione a non sottovalutarlo. Egli Infatti, combatte e partecipa alle battaglie insieme ai suoi fidati corvi, che riesce tra le altre cose a controllare. I corvi obbediscono sempre a Jamian fino al momento in cui si scontra con Saori Kido in persona, sarà lei ad aizzargli contro i suoi amati volatili. Per il dispiacere Jamian perde il lume della ragione e barcollando vicino ad un burrone vi finirà per cadervi, perdendo la vita.

Il Myth Cloth di Jamian è un prodotto totalmente inedito, infatti nemmeno negli anni 90, nel pieno boom mediatico dei Cavalieri dello Zodiaco, ebbe una figure a lui dedicata. Questo nuovo myth sarà dotato di un corpo in plastica ricco di snodi e completamente articolato che permetterà ai collezionisti (anche quelli più incalliti) di fargli assumere le pose più stravaganti. Il Myth Cloth avrà armatura in metallo che potrà essere utilizzata per vestire il personaggio della sua scintillante veste oppure si potranno utilizzare gli stessi pezzi per assemblare il totem che ha la forma della costellazione celeste rappresentata. Tamashii Nations ha deciso di inserire nella confezione, oltre a volti e mani intercambiabili, le parti necessarie per configurare il personaggio con le sembianze del manga dove appare leggermente più coperto con un gonnellino differente e un diadema completamente diverso.

Jamian del Corvo è disponibile in preordine grazie al distributore Cosmic Group (che distribuisce i prodotti Tamashii Nations in Italia) ad un prezzo suggerito di € 138,99 con arrivo previsto per il mese di Novembre 2020.