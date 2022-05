Mancano due mesi all’uscita nelle sale di Thor: Love & Thunder, nuovo film diretto da Taika Waititi, e l’attesa dei fan sembra essere alle stelle. Grazie alla nuova immagine diffusa in rete da Empire Magazine possiamo dare un’occhiata a Jane Foster (Natalie Portman) nei panni di Mighty Thor, eroina che affiancherà il Dio del Tuono in questa strabiliante avventura.

Thor: Love & Thunder, nuova immagine di Jane Foster nei panni di Mighty Thor

teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder

Come già notato nel primo trailer ufficiale, diffuso in rete alcuni giorni fa, Jane Foster brandisce il Mjolnir e indossa un’armatura molto simile a quella della sua controparte fumettistica. Il film adatterà la celebre storyline di Jason Aaron The Mighty Thor e questa nuova versione di Jane Foster, vista per l’ultima volta in Dark World, manderà fuori di testa Thor.

Come rivelato proprio in un’intervista ai microfoni di Empire, Taika Waititi non era a conoscenza del fatto che avrebbero utilizzato l’arco narrativo di Aaron ma, una volta iniziato a scrivere il film, la decisione di riportare in scena il personaggio di Jane Foster in questa nuova veste si è rivelata fondamentale.

EXCLUSIVE IMAGE ALERT ⚡️ Jane Foster's return in #ThorLoveAndThunder is "a real mindfuck for Thor," says Taika Waititi. READ MORE: https://t.co/RqKtzzL4cK pic.twitter.com/4cJmFSoWCY — Empire Magazine (@empiremagazine) May 7, 2022

In questa nuova avventura troverà spazio anche il ritorno dei Guardiani della Galassia, mentre il villain sarà Gorr the God Butcher (Christian Bale), un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. Confermato anche il ritorno di Valchiria (Tessa Thompson), e Korg (Taika Waititi).

Creato da Jason Aaron durante la sua apprezzata gestione delle storie del Dio del Tuono, Gorr persegue una personale crociata contro tutti gli dei, che ritiene colpevoli di aver tradito la fede che i fedeli hanno verso di loro. Una convinzione nata in seguito alla fine del proprio mondo, la cui distruzione non è stata impedita dagli dei pregati dal suo popolo.

Al momento i Marvel Studios non hanno ancora diffuso in rete un’immagine che mostri il look ufficiale del villain, ma Jason Aaron ha invitato i fan a rimanere tranquilli. Thor: Love & Thunder arriverà nelle sale italiane il 6 luglio.