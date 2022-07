Non è raro che le compagnie aeree in Giappone dedicano dei voli speciali agli amanti degli anime, pensiamo all’aereo Pokemon oppure quello dedicato a Miyazaki. Ora tocca ai fan di One Piece gioire perché potranno vivere un’epica avventura pirata nei cieli, grazie alla collaborazione tra Japan Airlines (JAL) e One Piece , in particolare ricreeranno il recente arco narrativo del Paese di Wano!

Japan Airlines team up con One Piece: il progetto

Il progetto si chiama Wano Country Flight – Legendary Crane and Adventure in the Sky e l’idea principale del volo è che l’equipaggio di Cappello di Paglia sia a cavallo di una grande gru (la mascotte di JAL), che vola da un’isola all’altra di Wano. Per mantenere l’illusione, gli assistenti di volo e il personale indosseranno il kimono, l’abbigliamento ufficiale di Wano.

A bordo gli ospiti saranno intrattenuti da dei video dell’anime, musica, decorazioni e un quiz per testare la tua conoscenza di One Piece ma non solo: il volo includerà anche pasti gourmet che si dice siano stati preparati dallo stesso Sanji, che offrono sia piatti in stile occidentale che le prelibatezze immaginate del Paese di Wano. I pasti includono bistecca di Amburgo, sul modello della carne con osso preferita da Luffy, sukiyaki e oden, chirashi e spaghetti soba. Ogni classe di volo avrà un tipo di pasto diverso.

Oltre ai prodotti in edizione limitata (sottobicchieri, borse, adesivi, certificati d’imbarco) che utilizzano illustrazioni disegnate appositamente per questa carta, i prodotti e gli snack One Piece che sono popolari nella redazione di Weekly Shonen Jump di Shueisha saranno offerti come souvenir, come così come un modello di aereo.

Il volo parte dall’aeroporto di Narita e vi ritorna tre ore e mezza dopo e chi spera di effettuare una prenotazione può farlo sul sito ufficiale.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. In Italia, la serie è edita dalla Star Comics con 100 volumetti disponibili.

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1020 episodi totali. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poiché dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film animato ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019. Infine, One Piece Film Red, il 15° film del franchise di One Piece, annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi, uscirà il 6 agosto 2022 in Giappone e qui tutti i dettagli.