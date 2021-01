Jared Leto parla del suo Joker e dei progetti con Zack Snyder

Il poliedrico Jared Leto è stato intervistato pochi giorni da The Playlist ed è tornato a parlare del suo ritorno nei panni di Joker per Justice League Snyder Cut o meglio ha ampiamente glissato sull’argomento pur lanciando un grosso messaggio di stima verso il regista Zack Snyder.

Alla domanda diretta se effettivamente ha girato delle nuove scene come Joker per Justice League Snyder Cut, Leto ha risposto con un laconico:

Incalzato ha continuato a glissare sull’argomento:

Salvo poi ammettere:

I due non si sono mai incontrati al di fuori dell’Universo Cinematografico DC possibile che i due stiano lavorando ad un altro film o abbiano già parlando dell’eventuale espansione dello Snyderverse?

Ricordiamo che Jared Leto interpreterà anche Morbius per l’universo Marvel/Sony.

Era stato lo stesso Zack Snyder, qualche mese fa, a confermare che Jared Leto sarebbe tornato a vestire i panni di Joker ma con un look differente:

Avrà un nuovo look, onorerò la versione pensata da David Ayer perché penso che sia davvero una bella rivisitazione ma dall’ultima volta che l’abbiamo visto sarà passato molto tempo e saranno successe molte cose. È stato divertente averlo per questa scena aggiuntiva, è davvero fantastico lavorare con Jared perché è attento ai dettagli e gli interessa davvero che tutto ciò che fa sia perfetto. È stato molto gentile ad abbracciare la mia idea, era qualcosa che avevo già in mente ai tempi di Justice League. Quindi, quando gli ho detto che era una cosa che mi girava in testa da un bel po’ di tempo, ho avuto la sensazione che l’avesse considerata come qualcosa da fare assolutamente, inevitabile. Gli sono grato e sarò sempre in debito con lui per la gentilezza che ha avuto.