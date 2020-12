Jared Leto commenta il trailer di Morbius

Jared Leto è apparso in un messaggio, appositamente registrato per il Tokyo Comic-con, per introducendo il trailer internazionale per il nuovo film di Sony, Morbius.

L’attore ha definito il ruolo “un ruolo emozionante in un universo in espansione”. Ambientato nell’universo Marvel targato Sony, il nuovo film del regista Daniel Espinosa (Safe House, Life) vedrà lo scienziato Michael Morbius, interpretato da Jared Leto, trasformarsi in un vampiro dopo l’utilizzo di una scienza sperimentale, nel tentativo di curare la malattia del sangue che lo affligge. Quando tenterà di frenare il potere distruttivo della sua sete di sangue, dando la caccia ai criminali, le sue abilità vampiresche renderanno Morbius un bersaglio per gli spietati agenti dell’FBI Alberto Rodriguez, interpretato da Al Madrigal, e Simon Stroud, interpretato da Tyrese Gibson.

Jared Leto ha dichiarato che il personaggio di Morbius è un ruolo abbastanza complesso, pieno di conflitti interiori. Il ruolo di Morbius è il primo ruolo in un film di supereroi che l’attore interpreta dopo il ruolo di Joker nel film targato DC e Warner Bros. Suicide Squad. Jared Leto ha spiegato:

È un ragazzo che è nato con questa malattia orribile ed è davvero una persona dotata. Quando era giovane, era molto curioso di conoscere la scienza e la medicina e ha deciso di dedicare la sua vita a trovare una cura per la malattia di cui è affetto e che altri come lui hanno. Ma lungo la strada, si scatena l’inferno.

Dopo essere stato maledetto – o benedetto – con abilità sovrumane, Morbius confessa di “sentirsi più vivo che mai.”

C’è una riga nel film in cui Morbius dice che è stato morto per tutta la vita e ora si sente più vivo che mai. Penso che riassume tutto. Ecco qualcuno che è stato afflitto da questa malattia orrenda e ha avuto tutti i tipi di sfide ed è stato alla ricerca di questa cura. E poi tutto ad un tratto ha questo potere e questa forza fisica, che è tutto incredibile, ma c’è anche un rovescio della medaglia. C’è un lato oscuro. Quindi la battaglia tra la luce e l’oscurità è qualcosa che combatte per tutto il film.

Uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo mentre il vincitore dell’Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe Michael Morbius. Pericolosamente malato di una rara malattia del sangue, e determinato a salvare gli altri che soffrono il suo stesso destino, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che all’inizio sembra essere un successo senza precedenti, presto si rivelerà essere un rimedio potenzialmente peggiore della malattia. Interpretato da Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson e Jared Harris, Morbius, della Sony Pictures, debutterà nei cinema il 19 marzo 2021.