Il franchise di Fast & Furious non accenna a fermarsi e continua a inglobare nuovi ingressi nel cast. Come già annunciato in passato, Jason Momoa sarà il cattivo di Fast X (questo il titolo del nuovo capitolo), un ruolo ben diverso da quello degli antagonisti da lui interpretati in passato. Sarà infatti un villain molto eccentrico, come dichiarato ai microfoni di GQ.

Jason Momoa sarà un villain eccentrico in Fast X

“Molto spesso la gente pensa che io sia soltanto il tizio che interpreta personaggi macho, senza alcuna personalità, ma io voglio essere costantemente sfidato e provare qualcosa di nuovo. Adesso i ruoli da villain che sto accettando sono molto più eccentrici” ha dichiarato Jason Momoa, spiegando come in Fast X il suo personaggio guidi una macchina color lavanda e abbia le unghie die piedi dipinte di viola e di rosa. Ma non è tutto, in una scena il suo personaggio ride istericamente dopo aver fatto esplodere l’auto di uno degli amici di Dom Toretto.

A dirigere Fast X ci penserà Louis Leterrier, che ha sostituito in corso d’opera Justin Lin. A bordo del nuovo film torneranno Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges e Sung Kang. Molto probabile anche il ritorno di Charlize Theron. Il ruolo è stato offerto a Jason Momoa dopo l’ennesimo rifiuto da parte di Dwayne “The Rock” Johnson di tornare a interpretare Luke Hobbs negli ultimi due film.

Nonostante la pandemia, il nono capitolo di Fast & Furious (qui la nostra recensione) ha incassato oltre 700 milioni di dollari al box-office mondiale, rivelandosi l’ennesimo successo per Universal Pictures. L’uscita nelle sale di Fast X, le cui riprese si sono svolte anche in Italia, è fissata al 19 maggio 2023. Confermato anche un nuovo film, che arriverà nel 2024.