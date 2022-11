Jason Momoa ha un progetto segreto per DC. Durante un’intervista con CBR è stato chiesto all’interprete di Aquaman di “battere le palpebre due volte” se il suo misterioso progetto dovesse coinvolgere il cacciatore di taglie Lobo. Una domanda da cui non si può sfuggire, dato che tutti dobbiamo necessariamente sbattere le palpebre!

Jason Momoa e il suo progetto segreto per DC: sarà un film su Lobo?

Ecco cosa ha risposto l’ironico attore a questa bizzarra domanda:

“Beh, ovviamente devo sbattere le palpebre, quindi non c’è modo di uscirne senza sbattere le palpebre, ma sai che sarebbe fantastico se ciò accadesse. Sono solo felice che James Gunn sia al timone e che ci sia anche Peter Safran, che è proprio come il mio cuore. Perciò sono in buone mani e penso che i fan dei comic di tutto il mondo saranno molto entusiasti”.

Momoa ha continuato a fare allusioni al suo misterioso progetto con queste parole:

“È sicuramente qualcosa che ho collezionato per tutta la mia vita. Quindi, tutti i fan che mi conoscono sapranno che colleziono questo fumetto più di qualsiasi altro. Quindi, senza dirti nulla, se sei un vero fan, saprai cosa colleziono di più, e puoi tornare indietro nella storia per scoprire cosa colleziono di più”.

Le voci di un progetto DCU che coinvolge Lobo sono emerse per la prima volta dopo che Gunn ha pubblicato una foto del personaggio sulla piattaforma di social media Mastodon. Del resto, lo stesso Momoa ha espresso a lungo il suo interesse per il ruolo di Lobo, ben prima che fosse ufficialmente scelto per il ruolo di Aquaman, nel 2014.

Creato dallo scrittore Roger Slifer e dall’artista Keith Giffen, Lobo è apparso per la prima volta in Omega Men #3 della DC Comics nel 1983. Originario del pianeta di Czarnia, Lobo è un cacciatore di taglie e mercenario interstellare che ha incrociato innumerevoli supereroi come Superman, sia sulla carta stampata che in televisione. Lobo è stato interpretato diverse volte nell’animazione, ma è apparso ufficialmente solo una volta in live-action, interpretato da Emmett J. Scanlan nella seconda stagione della serie drammatica Syfy Krypton.