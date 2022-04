L’idea di un film di Minecraft, il popolarissimo videogioco sandbox openworld ideato dalla casa di produzione svedese Mojang Studios, acquistata nel 2014 da Microsoft, descritto come “uno dei giochi più influenti del decennio 2010-2020”, non è nuova, ma già da tempo se ne parlava: Shawn Levy e Rob McElhenney erano stati persino contattati per un’eventuale regia ma poi il progetto era stato messo da parte. Solamente recentemente sembra che le cose si siano mosse nella giusta direzione: The Hollywood Reporter ha infatti riportato che Jason Momoa, la star di Aquaman e Dune, sarebbe in trattative per il ruolo da protagonista del film di Minecraft!

Quello che sappiamo sul film di Minecraft!

Sviluppato da Mojang Studios, 4J Studios, SkyBox Labs, Other Ocean Interactive, Double Eleven e Telltale Games, Minecraft (recuperatelo su Amazon!) è una serie di videogiochi sandbox di sopravvivenza in 3D che ha debuttato nel 2011. Il gioco è diventato subito un grande successo internazionale e ha raggiunto i 100 milioni di utenti pochi anni dopo il lancio, aiutando Microsoft ad acquisire Mojang per 2,5 miliardi di dollari nel 2014. Dal gioco originale sono stati tratti diversi spin-off, tie-in e persino un documentario del 2012.

Per quanta riguarda il film, poche sono le informazioni pubblicate. Sappiamo che sarà diretto dal regista di Napoleon Dynamite Jared Hess mentre la produzione è affidata alla produttrice di Dune Mary Parent insieme a Roy Lee. I produttori esecutivi includono Jon Berg, Cale Boyter, Jon Spaihts, Lydia Winters e Vu Bui di Mojang.

Vi ricordiamo che Aquaman and the Lost Kingdom, il cinecomic di James Wan con Jason Momoa è in arrivo nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2022. Il film vede il ritorno dei vecchi personaggi del primo. Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II che tornerà nel costume di Black Manta.