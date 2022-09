Nel corso dell’evento Tudum, Netflix ha rilasciato una clip esclusiva di Slumberland – Nel Mondo dei sogni, il film con Jason Momoa. Per l’occasione, Nemo (Marlow Barkley) e Flip (Jason Momoa) si sono presentati ai fan proprio nel momento di imbarcarsi in un’avventura stravagante insieme in un universo nuovo chiamato Slumberland. La piccola sta scappando dai suoi incubi e spera che il loro viaggio possa riportare il padre nella sua vita, almeno lì, in un ambiente dove non ci sono regole, ma la più importante è “tenere un profilo basso”.

Jason Momoa Slumberland

Jason Momoa è Flip in Slumberland

Durante il Tudum la giovane Marlow Barkley ha parlato di com’è stato recitare al fianco di Momoa e di come la relazione tra Nemo e Flip diverrà sempre più forte nel corso del film. Di seguito potete leggere le sue parole:

Nel film la relazione di Nemo con Flip inizia in modo difficile perché non vuole che lei sia lì, ma la ragazza si aggrappa a questa connessione con Flip perché pensa che possa aiutarlo a trovare suo padre.

Per quanto riguarda il fatto di lavorare con l’attore del prossimo Aquaman, ha aggiunto:

Mi ha fatto sentire così bene accolta. Scherzavamo sul set, gareggiavamo e cantavamo canzoni divertenti. Mi ha fatto sentire come se ci conoscessimo da anni.

Qui sotto potete vedere il trailer di Slumberland con Jason Momoa:

La sinossi ufficiale del film diretto da Francis Lawrence, regista di pellicole come Constantine, Io Sono Leggenda e la serie di film iniziata con Hunger Games: La ragazze di fuoco nel 2013, riporta le seguenti parole:

Una giovane ragazza scopre una mappa per il mondo dei sogni di Slumberland, e con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge, attraversa i sogni e fugge dagli incubi, nella speranza di poter rivedere il suo defunto padre.

Il cast include anche Kyle Chandler, Humberly González, Chris O’Dowd, India de Beaufort e Tonya Cornelisse. Completano il team di interpreti Weruche Opia, Ava Cheung, Sergio Osuna, Katerina Taxia, Michael Blake, Jamillah Ross e Luxton Handspiker. La sceneggiatura è scritta da Michael Handelman e David Guion. Il film, lo ricordiamo, è basato sulla serie di fumetti Little Nemo creata da Paul Beatty.

