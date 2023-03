Dopo i numerosi rinvii e le voci contrastanti attorno alla realizzazione di Aquaman and the Lost Kingdom, sequel del film del 2018, l’hype dei fan attorno al progetto sembrerebbe essere particolarmente scemato. A cercare di ravvivare l’interesse ci ha pensato Jason Momoa, stuzzicando anche i fan sul futuro di Aquaman all’intero del nuovo DC Universe supervisionato da James Gunn e Peter Safran. Ecco cosa ha dichiarato di recente ai microfoni di Total Film.

Aquaman nel DC Universe? Risponde Jason Momoa

Peter è il produttore di questo film ed è un mio caro amico. Sono convinto che Aquaman sarà in qualche modo coinvolto nel DC Universe, voglio dire….non c’è personaggio più grande di Aquaman! Ma spero anche che le persone siano entusiaste di vedere questo nuovo film perchè è davvero divertente. Ci sono delle robe molto divertenti con Patrick Wilson, adoro lavoro con lui e mi piace dedicarmi al comedy. Siamo come dei fratelli.

Aquaman and the Lost Kingdom sarebbe dovuto uscire a marzo ma è poi stato rinviato al 25 dicembre, occupando quindi lo slot natalizio di quest’anno. La trama è ancora avvolta dal mistero anche se alcune voci dicono che i protagonisti combatteranno contro degli alieni nella città di Necrus, una sorta di versione distorta di Atlantide. Il film presenterà però più elementi horror rispetto al precedente come confermato dal regista James Wan, nuovamente dietro alla macchina da presa.

Il futuro di Momoa nei panni dell’alter ego di Arthur Curry era stato più volte messo in discussione e si pensava che l’attore fosse in lizza per vestire i panni di Lobo, noto antieroe della DC che i fan vedevano più azzeccato per un attore come lui. Le speculazioni non sono mai state confermate nè smentite anche se Gunn ha dichiarato che, qualora Momoa dovesse continuare nel mondo della DC, interpreterebbe un solo personaggio. Nel frattempo The Flash, in uscita nelle sale quest’estate, resetterà l’attuale continuity andando quindi a intaccare anche il sequel di Aquaman.