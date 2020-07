Jean Grey prodotta da Iron Studios

Iron Studios continua ad annunciare figure da aggiungere ai diorami dedicati agli scontri tra gli X-Men comandate dal Professor-X e le Sentinelle controllate da Magneto. Jean Grey è il nuovo personaggio scelto dall’ azienda Brasiliana per la loro nuova statua in scala 1/10. La statua è realizzata completamente in resina, completamente dipinta a mano e fa parte della linea BDS Art Scale. I preordini per questo piccolo capolavoro tratto dall’universo Marvel sono già aperti da qualche tempo.

La statica raggiungerà un’ altezza di 26 cm circa, con una larghezza di 10 cm, una profondità di 10 cm e con un peso stimato di ben 365 g. Jean Grey è scolpita mentre attacca le sentinelle con le braccia protese in avanti mentre sta utilizzando i suoi poteri. Rinnoviamo sempre i complimenti all’azienda che ogni volta riescono a riproporre particolari e volti davvero somiglianti alle controparti cartacee a cui sono ispirati.



Jean Grey manifesta i suoi poteri durante l’adolescenza durante un incidente dove vide morire la sua migliore amica tra le sue braccia. Dopo quel terribile fatto, la ragazza fu mandata in cura dal professor Xavier in modo da aiutarla a controllare i suoi doni. Durante la sua lunghissima storia editoriale, Jean ha più volte cambiato il suo nome in codice partendo con Marvel Girl, per poi passare a quello di Fenice, diventando Fenice Nera (Dark Phoenix) dopo che un’entità cosmica prese la sua identità e il suo posto negli X-Men volgendosi però ad azioni puramente malvagie.

La statua di Jean Grey è già in preordine sul sito di Sideshow al prezzo di 146.20 Euro con spedizione stimata che va da Giugno ad Agosto 2021.