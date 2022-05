Nella Trilogia Classica (Una Nuova Speranza, L’Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi) di Star Wars, Obi-Wan Kenobi lasciava intendere che Luke Skywalker era l’unica speranza per riportare in vita l’ordine Jedi. Dopo la caduta della Repubblica, solo due membri dell’Ordine Jedi sembravano esser sfuggiti all’esecuzione dell’Ordine 66, come abbiamo visto in La Vendetta dei Sith: Yoda e Obi-Wan Kenobi. Prima dell’uscita della Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith) e delle storie ambientate subito dopo questi eventi e considerate Canon, tutto sembrava lasciarsi pensare che i Jedi fossero stati sterminati, ma come abbiamo visto anche nella prima puntata di Obi-Wan Kenobi, l’Impero è ben lontano dall’aver completato la sua opera, il che porta a chiedersi quali siano i Jedi ancora vivi durante Obi-Wan Kenobi.

Ambientata dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi si svolge in un periodo in cui i Jedi sopravvissuti all’esecuzione dell’Ordine 66 cercano di mantenere un basso profilo, per sfuggire all’Inquisitorium, il gruppo di ex-Jedi cooptati dall’Impero per dare la caccia ai resti dell’Ordine Jedi. Da quanto abbiamo visto in altre produzioni Canon di Star Wars, non solo cinematografiche, ma anche in altri media, come i videogames. Quello che segue, è un elenco di Jedi, maestri o padawan, che sappiamo esser ancora vivi durante il periodo in cui si svolge Obi-Wan Kenobi.

Quali sono i Jedi ancora vivi durante Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi

Sopravvissuto alla Guerra dei Cloni e subito dopo all’Ordine 66, Obi-Wan Kenobi è uno dei pochi membri del Consiglio a esser ancora vivo, dieci anni dopo l’ascesa di Palpatine. Nonostante la sua missione di proteggere Luke Skywalker su Tatooine, Kenobi ora si fa passare sotto l’identità di Ben, non utilizza più la Forza e ha sepolto la sua spada laser, assieme a quella del caduto Anakin Skywalker, nel deserto. Sappiamo che nella nuova serie di Star Wars, Obi-Wan sarà impegnato in una missione che lo porterà lontano dal pianeta, su cui tornerà prima degli eventi di Una Nuova Speranza, come visto in Star Wars Rebels.

Yoda

Dopo aver cercato di fermare vanamente Palpatine, dopo che questo si è rilevato come il Signor dei Sith Darth Sidious, Yoda è stato salvato all’ultimo momento dal senatore Bail Organa. Dopo questo insuccesso, Yoda, in seguito alla nascita dei gemelli Skywalker e la morte di Padmè, decide di ritirarsi in esilio su Dagobah, dove verrà inviato Luke Skywalker per completare il suo addestramento dopo la morte di Obi-Wan. Durante il suo ritiro, Yoda rimane comunque un punto di riferimento per i Jedi dispersi nella galassia, come abbiamo visto in Star Wars Rebels, quando da lontano guida Ezra e Kanan Jarrus

Ahsoka Tano

La ex padawan di Anakin Skywalker, pur non essendo ufficialmente parte dell’Ordine Jedi al momento dell’esecuzione dell’Ordine 66, è riuscita a sfuggire al massacro ordito da Palpatine. Ahsoka ha trovato rifugio nell’Orlo Esterno, dove ha rinnegato completamente il suo addestramento, sino a quando, ricevendo notizie dell’asce dell’Impero, viene direttamente coinvolta nelle attività dei primi dissidenti, che la spingeranno a rivedere il proprio ruolo come Jedi. Gli eventi raccontati nel romanzo Ahsoka sono le motivazioni che spingono la togruta ad unirsi alla Ribellione, come abbiamo visto in Star Wars Rebels, dove diventerà uno dei membri essenziali dell’opposizione all’Impero. In The Mandalorian la abbiamo vista aiutare Luke Skywaker nella sua nuova accademia Jedi, ma sarò la serie a lei dedicata a darci maggiori dettagli sulla sua vita

Cere Junda

Conosciuta in Star Wars Jedi: Fallen Order, Cere Junda era una Maestra Jedi che durante la Purga imperiale si dovrò nella difficile condizione di dover proteggere segreti dell’Ordine, a costo della protezione del proprio padawan. In seguito a questa sua scelta, recise il proprio contatto con la Forza, per sfuggire alla tentazione del Lato Oscuro. Quando incontra Cal Kestis, un giovane con una forte affinità alla Forza, Cere decide di divenire la sua guida nelle vie della Forza, scegliendo di finire di riconnettersi con essa e tornare a essere una vera Jedi.

Kanan Jarrus

All’epoca dell’esecuzione dell’Ordine 66, Caleb Dume era poco più di un padawan e alla caduta dell’Ordine Jedi si diede alla macchia per sfuggire alla repressione imperiale, cambiando nome in Kanan Jarrus. Solo in seguito all’incontro con Hera Sindulla, figlia del celebre generale twilek che aveva combattuto al fianco dei Jedi durante le Guerre dei Cloni. Durante il suo servizio con Hera, dopo aver incontrato il giovane Ezra Bridger, Kanan decide di addestrarlo nelle vie della Forza, divenendo il suo maestro. Kanan insegnò tutto la sua saggezza a Ezra, compiendo il suo ruolo dando la sua vita pur di salvare i suoi compagni

Ka-Moon, Kholi, Oppo Rancisis, Coleman Kcaj, Selrhac Eluos

Questi Jedi sono figure minori dell’ordine, che sono comunque segnalate come bersagli degli inquisitori in uno dei comics di Star Wars ambientati durante gli anni di Obi-Wan Kenobi. In un numero di Darth Vader del 2017, Vader e il Grande Inquisitore discutono di come queste prede dell’Inquisitorium sono particolarmente brave a nascondersi.

Cal Kestis

Ambientato nel 14 BBY (Before Battle of Yavin), Star Wars Jedi: Fallen Order racconta come un padawan sfuggito all’Ordine 66, Cal Kestis, sia costretto ad abbandonare la propria esistenza segreta per seguire una ex Jedi, Cere Junda, nella ricerca di un holocron che potrebbe condurre alla ricerca di possessori della Forza con cui ricreare l’Ordine Jedi.

Naq Med

Introdotto nel romanzo young adult Force Collector, Naq Med era un Jedi che si erano allontanato dall’Ordine durante le Guerre dei Cloni, dandosi alla macchia dopo uno scontro mortale con il Grande Inquisitore per proteggere la propria famiglia. Sappiamo che Naq Med morì nel 30 ABY (After Battle of Yavin), pochi anni prima degli eventi de Il Risveglio della Forza.

