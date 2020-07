Jeeth S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Jeeth il braccio destro del Capitano Ginew, è stato annunciato poche ore fa durante il Tamashii Features 2020 ed è pronto per entrare nelle collezioni degli appassionati di Dragon Ball Z. Come avrete capito, andrà a far parte della linea S.H.Figuarts dedicata a Dragon Ball Z prodotta da Tamashii Nations.

L’action figure di Jeeth sarà dotata di una posabilità estrema grazie ai numerosissimi punti di snodo, avrà in dotazione diversi volti e mani intercambiabili in modo da poter realizzare le pose assurde che il personaggio assume nel manga e nella serie animata. Sarà presente inoltre una valigetta, la terza delle sette sfere a due stelle di Namek, più grandi rispetto a quelle terrestri e l’effetto del colpo Sfera Frantumante: un potente attacco di cui Jeeth va molto fiero. Il guerriero crea una sfera d’aura in mano e la scaglia contro il nemico come una palla da pallavolo.

Jeeth (Gis nell’anime in Italia) è uno dei membri della Squadra Ginyu che fa parte del team d’elite dell’Armata Galattica di Freezer. Facente parte dell’esercito di Freezer indossa la loro tipica Armatura da Battaglia con una tuta nera che lascia scoperte le gambe, guanti e stivali bianchi e uno Scouter verde. Freezer lo considera uno dei lottatori più forti dell’universo, anche se il suo livello è inferiore a quello del suo capitano, gareggia alla pari Rikoom ma è molto più forte di Butter e Guldo.

Jeeth sarà a breve in preordine al prezzo di 6.050 Yen con rilascio per il mese di Dicembre 2020. La figure sarà presto in preordine anche presso i vari negozi italiani (in italia questi prodotti sono distribuiti da Cosmic Group) con data fissata approssimativamente per il mese di Febbraio 2021.