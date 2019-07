Jeff Lemire: nuovi fumetti per la linea DC Black Label

Jeff Lemire scriverà due nuovi fumetti per la linea Black Label di DC Comics: Joker: Killing Smile e The Question: The Deaths of Vic Sage.

È delle ultime ore l’annuncio della DC Comics: Jeff Lemire scriverà due nuovi fumetti per la linea Black Label di DC Comics. Delle due storie, una sarà incentrata sulle vicende di Joker, illustrata da Andrea Sorrentino, e si intitolerà Joker: Killing Smile. L’altra che sarà illustrata da Denys Cowan e Bill Sienkiewicz, si intitolerà invece The Question: The Deaths of Vic Sage. Il primo fumetto Joker: Killer Smile, a quanto pare sarà composto da tre numeri che avranno cadenza mensile. La storia raccontata da Lamiere vedrà Joker, da sempre impegnato a vedersela con Batman, questa volta affrontare un nuovo avversario. Dunque, Gotham si troverà minacciata ancora una volta dalla pazzia di Joker e quest’ultimo dovrà scontrarsi anche con il Ben Arnell, il dottore che tenterà di curarlo. Il primo numero di Joker: Killer Smile sarà pubblicato negli USA a partire dal prossimo 30 ottobre. Queste le parole di Jeff Lemire in merito alla sua collaborazione con l’illustratore Andrea Sorrentino: “Lavorare con il mio collaboratore di lunga data Andrea Sorrentino su una storia del Joker è molto eccitante. Il Joker è un personaggio iconico e volevamo creare qualcosa che stimoli i lettori a guardarlo in un modo nuovo e terrificante”. L’altro fumetto, The Question: The Deaths of Vic Sage, sarà invece composto da 4 numeri, il protagonista sarà l’investigatore Vic Sage, il quale indaga sul un mistero che lo ha inspiegabilmente trasportato dagli anni Trenta al selvaggio West. La pubblicazione del primo numero del fumetto illustrato da Cowan e Sienkiewicz è previsto, negli USA, per il prossimo 20 novembre. Cosa ne pensate dell’arrivo di queste due nuovi fumetti? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. A questo link potrete trovare molti articoli dedicati a Joker, l’eterno rivale di Batman!