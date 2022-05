She-Hulk è una delle serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney Plus quest’anno, diretta da Kat Coiro, regista di Marry Me e Una rete di bugie. Ora, Marvel Entertainment ha pubblicato su YouTube il primo trailer di She-Hulk che ci mostra in anteprima uno sguardo completo a Tatiana Maslany nel ruolo dell’avvocato Jennifer Walters.

Il primo trailer di She-Hulk

Il trailer ci mostra un primo assaggio della storia con Jennifer Walters (interpretata da Tatiana Maslany), cugina di Bruce Banner, ovvero Hulk e un avvocato impegnato in diversi casi, comprese anche alcune questioni legate alla nuova giurisdizione che riguarda i fatti due super-umani. Proprio a causa di una trasfusione d’emergenza da parte del cugino, anche Jennifer ottiene parte dei poteri del cugino, trasformandosi in una versione femminile di Hulk, intenta a farsi giustizia con la forza fuori e dentro i tribunali.

Nel teaser compaiono anche Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk, Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio e Jameela Jamil nel ruolo di Titania.

Il video, che potete guardare qui sotto, conferma inoltre che la data di uscita dello show è il 17 agosto!

A proposito di She-Hulk

Creato da Jessica Gao e basato sul personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e John Buscema, She-Hulk segue le gesta della cugina di Bruce Banner, Jennifer Walters, che si trasforma nell’equivalente femminile di Hulk. Tatiana Maslany interpreta Jennifer Walters/She-Hulk, con Mark Ruffalo che riprende il ruolo di Bruce Banner/Hulk e Tim Roth che ritorna come Emil Blonsky/Abomination. Jameela Jamil completa il cast principale come Titania, l’altrettanto forte nemica di She-Hulk.

Kat Cairo affronterà sei dei dieci episodi che comporranno questa nuova serie e coprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva, cosa che le dona una profonda comprensione del tono che avrà la serie. È stato confermato che She-Hulk sarà simile a una sitcom di mezz’ora. Recuperate il Funko Pop di She-Hulk su Amazon!

