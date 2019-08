Jeph Loeb: Marvel Televesion al lavoro su nuove serie tv

Jeph Loeb ha annunciato che Marvel Television è al lavoro su nuove serie tv per la piattaforma Disney+

Disney+ è stata in grado di generare un fortissimo hype fin dal suo primo annuncio, grazie ai contenuti esclusivi che verranno realizzati per la piattaforma. Tra quelli più attesi dai fan ci sono le cinque serie prodotte dai Marvel Studios legate al Marvel Cinematic Universe. I fan potranno seguire le nuove avventure di alcuni dei protagonisti del MCU, ma secondo Jeph Loeb, responsabile di Marvel Television, sarebbero in produzione altri show legati alle proprietà intellettuali della Casa delle Idee, destinati ad approdare sulla nuova piattaforma di streaming.

Loeb in una lunga intervista con la testata Deadline (leggila qui) ha parlato degli show in programma sulle piattaforme acquisite da Disney. L’intervista si è concentrata sugli show di Hulu, ABC, Freeform e FX come Legion, Cloak & Dagger, Runaways, Ghost Rider e Howard the Duck e di come questi rimarranno sulle rispettive piattaforme, per meglio assecondare il proprio pubblico di riferimento.

Loeb ha poi puntualizzato che il rischio saturazione sarà evitato da una differenziazione degli show per toni, temi e contenuti. Nel caso delle serie dedicate agli Avengers queste saranno sotto diretta responsabilità dei Marvel Studios, in quanto progetto correlato direttamente ai film, mentre Marvel Television si occuperà principalmente della creazione dei contenuti inediti esclusivi per Disney+, ma che al momento non gli è possibile rivelare altri dettagli.

Per i fan Marvel Disney+ sarà ricchissima di nuovi contenuti originali, infatti oltre alle serie collegate direttamente al MCU (WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye) ci saranno anche la serie animata What If?, la serie backstage Marvel 616 e la serie documentario Marvel’s Hero Project.

Nonostante il responsabile di Marvel Television non abbia potuto rivelare ulteriori novità sappiamo che durante la convention Disney D23 Expo, che si terrà a partire dal 23 agosto 2019, ci sarà uno spazio importante riservato alle anticipazioni legate a Disney+ sulle quali non mancheremo di tenervi aggiornati.