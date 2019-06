Jeremy Renner: da Endgame un nuovo inizio per il mondo Marvel

In attesa di scoprire cosa avrà in serbo per noi la Casa delle Idee con la Fase 4 del MCU, l'attore Jeremy Renner ha parlato dei nuovi inizi

Avengers: Endgame ha sicuramente messo la parola ‘fine’ ai Vendicatori così come abbiamo imparato a conoscerli nel corso degli anni, sebbene sia chiaro che la saga degli eroi Marvel sia destinata giocoforza a continuare.

In attesa di scoprire infatti cosa avrà in serbo per noi la Casa delle Idee con la Fase 4 del MCU, l’attore Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco) ha parlato ai presenti in occasione del San Antonio’s Celebrity Fan Fest, accennando al futuro del Marvel Cinematic Universe.

Ecco le sue parole a riguardo:

Con Endgame, credo che qualsiasi finale avrebbe creato un nuovo inizio per varie cose. Marvel ha in mente un bel po’ di progetti. Tutto questo è molto entusiasmante. Mettere insieme 21 film è stato molto difficile, ma credo che abbia soddisfatto un gran numero di fan. Sono qui proprio per loro, come del resto anche gli altri. Spero infatti di aver soddisfatto un gran numero persone, nonostante molte ci abbiano lasciato, sebbene poi penso a tutti i nuovi inizi che si sono venuti a creare.

Ricordiamo che il personaggio di Occhio di Falco è destinato a tornare nella serie TV targata Marvel e Disney+ in uscita prossimamente. Della trama dello show si sa ancora poco, se non che dovrebbe essere incentrata sul componente dei Vendicatori impegnato ad addestrare la giovane Kate Bishop (membro degli Young Avengers destinata a diventare la nuova Occhio di Falco).

Ancora non è chiaro se e quando Clint Barton tornerà anche sul grande schermo.

