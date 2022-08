Sono ormai passati sei anni dall’uscita nelle sale di Batman v Superman: Dawn of Justice, ma ancora oggi il film di Zack Snyder continua a essere uno dei più controversi e discussi del DCEU. Oltre all’ormai famigerata scena dello scontro tra il cavaliere oscuro e l’uomo d’acciaio sono stati in molti a non apprezzare l’interpretazione di Jesse Eisenberg nei panni di Lex Luthor. L’attore ha preso sul personale le pesanti critiche ricevute.

Jesse Eisenberg commenta le critiche al suo personaggio in Batman v Superman

Intervistato di recente ai microfoni del Sarajevo Film Festival, Jesse ha spiegato che viste le reazioni avute appare molto improbabile un suo ritorno nel mondo della DC sul grande schermo: “Ho preso la questione davvero sul personale. Chris Terrio, uno scrittore molto serioso e al tempo stesso emotivo, pensò a lungo per scrivere il mio personaggio e anche io ci misi del mio meglio. Parlai con il mio acting coach dell’origine del personaggio, dei suoi problemi familiari e molto altro. Ma le persone mi hanno odiato”.

Jesse ha poi aggiunto che sarebbe scioccato, anche se in maniera positiva, se dovesse mai tornare a a recitare in un film della DC. Il suo Lex Luthor tornò anche in Justice League, sequel di Batman v Superman, ma la scena post-credits con il Deathstroke di Joe Manganiello non portò a nulla di concreto. Nonostante l’uscita della Zack Snyder’s Justice League, Warner Bros. ha più volte dichiarato di non voler continuare con lo SnyderVerse. Molto probabile, dunque, che per il prossimo Luthor ci sarà un recasting.

La major aveva già pensato a un film su Batman contro Superman nei primi anni 2000: all’epoca la produzione aveva scelto Colin Farrell come Batman e Jude Law come Superman. Tuttavia, il progetto è stato accantonato per la produzione e lo sviluppo del film Troy del regista Wolfgang Petersen, purtroppo scomparso lo scorso 12 agosto.