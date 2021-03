Jessica Alexander si unisce al cast de La Sirenetta

Secondo una indiscrezione pubblicata dal giornale Deadline, Jessica Alexander si è unita al cast del prossimo adattamento de La Sirenetta in un ruolo non ancora rivelato. Inoltre, in questo comunicato viene rivelata un’altra informazione, cioè che Ursula, che sarà interpretata da Melissa McCarthy, sarà la zia di Ariel (Halle Bailey). I fan del film d0animazione La Sirenetta ricorderanno che in quel film, Ursula era una strega del mare determinata a sabotare Ariel per sostituire suo padre, il re Tritone, come sovrano dei mari. Non veniva, quindi, esplicitato nessun rapporto di parentela tra protagonista e antagonista.

Tornando alla classica fiaba di Hans Christian Andersen, il personaggio della strega marina allora senza nome non è particolarmente prominente nella storia, qualcosa che l’adattamento animato ha cambiato dandole un ruolo più ampio e un nome iconico. Parte di questo era l’idea che ci fosse una relazione familiare tra Re Tritone e Ursula, un rapporto segnato da una grave frattura. Se il live-action La Sirenetta ripristina il rapporto familiare tra Ariel e Ursula, sarà interessante vedere come questo cambia la dinamica tra la cattiva e la protagonista.

Il live-action Disney La Sirenetta sarà diretto da Rob Marshall e interpretato da Halle Bailey nei panni di Ariel, Daveed Diggs nei panni di Sebastian, Javier Bardem sarà Re Tritone, Jacob Tremblay darà la voce a Flounder, Melissa McCarthy nei panni di Ursula, Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric e Awkwafina sarà Scuttle. Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989.

La Disney non ha ancora annunciato una data di uscita per il film ma, dato che le riprese, inizialmente previste per marzo 2020 sono state ritardate a causa della pandemia di Covid-19, con ogni probabilità non vedremo La Sirenetta prima del 2022.