Jessica Jones Stagione 3: svelato un nuovo pericoloso nemico

Il trailer di lancio della terza stagione di Jessica Jones ci rivela chi sarà il nuovo pericoloso villain con cui la supereroina avrà a che fare nella stagione finale dello show Marvel Netflix.

Su Netflix stanno per arrivare gli ultimi episodi della terza stagione di Jessica Jones, ed il trailer giunto sulla piattaforma streaming poche ore fa ci svela anche l’identità della pericolosa minaccia che spingerà Jessica ad abbracciare una volta per tutte il suo destino.

https://www.youtube.com/watch?v=6U-FlBgdXc4

Anche l’ultimo show dello sfortunato filone dei Defenders, che segna la fine del sodalizio tra Marvel e Netflix, giunge al termine. E almeno da questo trailer è lecito aspettarsi un finale esplosivo: il nuovo villain con cui la nostra “eroina” dovrà vedersela sarà Gregory Salinger (Jeremy Bobb), un brillante serial killer con l’intento di mostrare al mondo la malvagità insita dentro Jessica (Krysten Riter) e successivamente ucciderla.

La pericolosa nemesi porterà l’eroina a riallacciare i rapporti con Trish (Rachel Taylor) nonostante, nella precedente stagione, le due si siano allontanate. In questo quadro, il ruolo di Jeri Hogarth (Carrie-Ann Mosse), sarà quello di inaspettato avvocato difensore di Salinger.

“Questa stagione si preoccuperà di definire Jessica”, commenta la showrunner Melissa Rosenberg. “Ha evitato di confrontarsi con questa domanda sin da quando ha memoria, ma ora è costretta a capire che tipo di persona voglia essere, quale futuro immagina per sé stessa, e fin dove è decisa a spingere i suoi poteri.” Ed effettivamente questo aspetto viene messo immediatamente in risalto proprio nelle battute finali del trailer di lancio, quando Trish chiede a Jessica: “Si è eroi anche se non lo pensa nessuno?” La risposta di Jessica è perfettamente in linea con la caratterizzazione del personaggio: “Che mi frega di quello che pensa la gente?”

Ciò che invece penserà Jessica di sé stessa lo scopriremo su Netflix venerdì 14 giugno.