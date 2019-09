Getter 1 DC GX-74: la ristampa di Tamashii Nations

Getter 1: in arrivo la ristampa per la linea S.o.C. di Tamashii Nations. Metallo e plastica per una versione completamente snodabile dello storico robot

Per tutti i vecchi appassionati dei robottoni anni 80, Bandai ha deciso di ristampare la nuova versione del Getter One (da noi in Italia conosciuto come Space Robot), visto la nuova uscita prevista per gennaio 2020 dei Getter 2 e Getter 3.

Tamashii Nations nei scorsi giorni ha di nuovo riaperto i preordini per questo splendido robot della linea S.O.C. ( soul of chogocking ), il gx-74 appunto che in questo caso fa parte di un’ulteriore linea chiamata DC (Dynamic Classic che si ispira alle forme più slanciate e fedeli della controparte animata).

Queste figure sono realizzate per buona parte in metallo con alcuni elementi di plastica per bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Getter One sarà alto circa 18 cm ed è perfettamente in scala con gli altri 2 robot di questa linea ( ovvero Getter 2 e il Getter 3 ). Il robot è completamente snodato e pieno di accessori di ricambio tra cui mani, varie armi, e le 3 navicelle singole non trasformabili che andranno a formare il robot, in più troveremo uno stand espositivo per poterlo fissare anche nelle pose aeree.

Per chi non lo sapesse Getter Robot nasce dalla mente del maestro Go Nagai, edè una serie televisiva anime in 51 episodi, realizzata nel 1974 da Toei Animation. Getter Robot è stato il primo robot componibile e trasformabile. Il nome stesso del robot ricorda tale caratteristica (in giapponese la parola “gattai” significa “unione” o “trasformazione”). Il Professor Saotome mentre sta studiando le peculiarità dei misteriosi Raggi Getter per usarli come fonte di energia si rende conto che la Terra è in gravissimo pericolo. Il popolo del Regno dei Dinosauri, rimasto in ibernazione sin dal Mesozoico, si sta risvegliando e si prepara e riconquistare il pianeta che un tempo gli apparteneva. Il professor Saotome decide quindi di costruire un robot, il Getter Robot, e si mette alla ricerca di tre piloti in grado di utilizzarne a pieno le 3 diverse configurazioni. Alla fine verranno scelti scelti Ryoma Nagare, Hayato Jin e Musashi Tomoe e, con loro alla guida, il Getter Robot affronterà la minaccia venuta dal passato.

Il costo di questa figure sarà di 15.400 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 180.00 Euro ) e uscirà nel mese di gennaio 2020 in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di marzo circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.