Jigsaw: la nuova serie interattiva di Netflix con Giancarlo Esposito

Netflix ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie poliziesca intitolata Jigsaw. Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul), cinque volte candidato all’Emmy, sarà il protagonista della serie che promette di essere “diversa da qualsiasi serie che avete visto prima”.

Jigsaw: trama, cast e staff

Jigsaw sarà la prima serie Netflix a essere creata in stile choose your own adventure, uno stile interattivo che ha visto in Black Mirror del 2018 il suo primo esperimento concluso con un grande successo: gli spettatori, mentre guardavano il film, potevano prendere il controllo della storia selezionando diverse opzioni sullo schermo durante l’episodio.

Questa una breve sinossi di Jigsaw:

Con un arco di 24 anni, Jigsaw è incentrato sulla più grande rapina mai tentata e sulla vendetta, gli intrighi, la lealtà e i tradimenti che la circondano. È liberamente ispirato alla storia reale in cui settanta miliardi di dollari in obbligazioni sono scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy.

La serie sarà composta da otto episodi scritti da Eric Garcia (Matchstick Men) mentre Ridley Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones, Justin Levy e Russell Fine, saranno i produttori esecutivi. Jose Padilha (Narcos) è sia produttore esecutivo che regista dei primi due episodi.

Giancarlo Esposito interpreterà Leo Pap, un leader intelligente, diventato un ladro fin dalla giovane età. Nel corso della sua vita non è mai riuscito a stare lontano dalla vita criminale e il prezzo che ha dovuto pagare è stata la sua famiglia e la sua libertà.

Al suo fianco ci sono Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Jordan Mendoza e Niousha Noor.

Le riprese di Jigsaw si stanno svolgendo all’interno degli studi Netflix di Brooklyn, ma non sappiamo ancora una finestra d’uscita.

Appassionati di serie criminali? Date un’occhiata al box completo con tutte le stagioni di Criminal Minds disponibile su Amazon!