Jim Gordon con Bat-segnale in esclusiva da Mezco Toys

Mezco Toys, famosa per la sua linea One:12 Collective ha da poco annunciato l’apertura dei preordini di Jim Gordon con Bat-segnale. Questa uscita, come accade con altre a cadenza periodica , rientra nella serie una Mezco Exclusive ovvero una figure proposta direttamente dall’azienda non acquistabile attraverso i distributori ufficiali. La linea One:12 è composta da piccole action figure dettagliate con abiti in tessuto tratte da svariate licenze sia tratte da pellicola ma anche direttamente dai fumetti.

Jim Gordon è un personaggio chiave nel mondo di Batman, prima di diventare il Commissario ha costruito la sua carriera attraverso una ferrea moralità e senso di giustizia ed è lui che, in molteplici storie di origini, soccorre il giovane Bruce Wayne dopo l’omicidio di Thomas e Martha. Batman ricorderà questo uomo dalla ferrea moralità e ne farà in futuro un suo fidato alleato nelle forze di polizia di Gotham tanto da fornirgli un Bat-segnale per chiamarlo in caso di emergenza.

Questa nuova uscita di Mezco vedrà un Jim Gordon adulto, nelle sue vesti di Commissario, incravattato e con l’immancabile soprabito marrone. All’interno della confezione oltre al Bat-Segnale (che contraddistingue questa uscita speciale) vi saranno svariate mani intercambiabili, radio e giubbotto antiproiettile, orologio, distintivo della GCPD, pistola, fondina ed un effetto che simula lo sparo della pistola. Immancabile come in ogni prodotto di questa azienda sarà il piedistallo dotato di braccino articolato e basetta con simbolo della GCPD.

Nonostante sia appena stato annunciato da poche ore questo prodotto è purtroppo già sold-out e non c’e’ da meravigliarsi perché sebbene la qualità di questi prodotti sia abbastanza elevata nel complesso le figure non hanno un prezzo elevatissimo e in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto che costa 125$ con uscita fissata a Settembre. Ricordiamo che era possibile acquistarlo solamente attraverso il sito del produttore con un limite di due pezzi ad ordine, inutile che vi spieghi che il “bagarinaggio” ricopra un ruolo – purtroppo – anche nel mondo del collezionismo e sono convinto che già a breve cominceranno a comparire le prime copie sul famoso sito di aste.